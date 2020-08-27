Mynet, oyun şirketi Rare Forge’un yüzde 50 hissesini satın aldı

27 Ağustos 2020

Türkiye’de oyun stüdyolarına finansal ve pazarlama ihtiyaçlarının yanı sıra mentorluk, koçluk, oyun tasarımı gibi alanlarda verdiği destekle bir ekosistem kurmayı hedefleyen Mynet, son olarak yeni nesil oyun mobil şirketi Rare Forge’un yüzde 50 hissesini satın aldığını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mynet Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksoy, amaçlarının Türkiye’deki oyun ekosistemini desteklemek olduğunu söyledi. Türkiye'de sektörde birçok yetenekli oyun stüdyosu ve bu işe gönül vermiş gençle karşılaşıldığına dikkati çeken Aksoy, "Bunların büyük çoğunluğu oyun stüdyosu olarak ekonomik kar ve büyümenin sınırlı kalacağını bilmelerine rağmen, finansal sıkıntılar nedeniyle hypercasual dediğimiz kısa soluklu oyunlar yapmak zorunda kalıyor. Mynet olarak bu stüdyoların hayallerini gerçekleştirerek uzun dönemli marka oyunlar yaratması gerektiğine ve bu sayede Türk oyun sektörünün bir üst seviyeye çıkabileceğine inanıyoruz. Mynet vizyonumuz hem içimizde bulunan hem de ortak olduğumuz kardeş oyun stüdyolarıyla birlikte casual ve midcore oyun kategorilerinde uzun ömürlü, katma değeri yüksek ve orijinal global mobil oyunlar üretmek. 2021 yılında 5 yeni oyunun global lansmanını planladık ve bunların bazıları üzerinde iki yıldır çalışıyoruz.” ifadelerini kulladı.

Mynet’in finansal gücünün yanı sıra mentorluk, koçluk, oyun dizaynı, pazarlama ve kod yazımı gibi teknik alanlarda Funpac markasıyla sağladığı destekle oyun stüdyolarının arkasında durduğunu belirten Aksoy, Mynet'in burada tüm gücünü bu stüdyolar için kullandığını, oyunun yapım aşaması ve sonrasında ihtiyaç duyulan tüm destekleri, dünya çapında yayınlanması dahil Funpac aracılığıyla verdiğini söyledi.

“Bu tipte başka ortaklıklara da açığız”

Beş kişilik çekirdek bir ekiple yola çıkan ve ileride ekibi hızlı bir şekilde büyütmeyi planlayan Rare Forge’un çok dinamik bir şirket olduğunu söyleyen Gökhan Aksoy, “Bize fikirlerini anlattıklarında vizyon ve ekibi çok beğendik. Birlikte çalışmak için ortaklığın en doğru yol olduğuna karar verdik. Bu tipte başka ortaklıklara da açığız.” dedi.

"Rare Forge, oyun dünyasında marka olmak istiyor"

Rare Forge’u arkadaşları Batuhan Işık ve Erim Ergin ile kuran Buğra Yahya Arasıl da amaçlarının oyun dünyasında kalıcı bir marka haline gelmek olduğunu kaydetti. Mynet’in sahip olduğu vizyonunun hayalleriyle eşleştiğini ifade eden Arasıl, şunları söyledi:

"Konuştuğumuz dilin aynı olduğunu gördüğümüz noktada da her şey pozitif ilerledi. Rare Forge’ta hepimiz oyun yazılımı üzerine diploması ve tecrübesi olan kişileriz. Kendimizin de eğleneceği oyunları yapmak, bunların arkasında durmak istiyoruz. Bu alanda fabrikasyona dönüşmeden gerçekten oyuncular için oyun tasarlayan, yaptığı işten zevk alan, sektörde bilinirliği olan iddialı işlere imza atan bir yöne doğru gitmeyi hedefliyoruz. Bu sektörde iddialı şirketler yeni bir oyun çıkaracağı zaman bütün oyun dünyası merakla bekliyor. Bizim de amacımız, bu alanda bir marka haline gelmek. Hem sektöre yön vermek hem de ürettiğimiz oyunların sektörde bilinir olmasını sağlamak.”