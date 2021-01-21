MyTheresa’dan, ABD'de 2,2 milyar dolar değerle halka arz olacak

İflas etmiş ABD'li perakendeci Neiman Marcus'un bir parçası olan Münih merkezli online lüks perakendecisi MyTheresa, ABD’de 2,2 milyar dolarlık bir değerleme ile halka arz başvurusu yaptı. Şirket, hisselerini hedef aralığının üst noktası olan 26 dolar olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Burberry ve Prada dahil olmak üzere 200'den fazla lüks markanın satışını yapan MyTheresa’nın eylül sonunda yarım milyondan fazla aktif müşterisi bulunuyordu. Halka arz beyanına göre, son mali yılında 133 ülkeye bir milyonun üzerinde sipariş sevk etti ve bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artışla 450 milyon euro net satış gerçekleştirdi.

Kaynak: Matriks