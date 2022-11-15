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N Kolay'a elektronik para ihracı izni

N Kolay Ödeme ve Elektronik Para'nın faaliyet izni kapsamı genişletildi. TCMB’nin kararıyla elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri N Kolay’ın faaliyet izni kapsamına dahil edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile N Kolay Ödeme ve Elektronik Para'nın faaliyet izni kapsamı genişletildi.

TCMB’nin kararına göre elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri, N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ'nin faaliyet izni kapsamına eklendi.