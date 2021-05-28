n11, halka arz için SPK’ya başvurdu

Doğuş Holding ve Güney Koreli SK Group'un yarı yarıya ortak olduğu Doğuş Planet'in 20 Mayıs'ta halka arz için SPK'ya başvurduğu bilgisi şirketin internet sitesinde yayımlanan taslak metinde yer aldı.

Taslak metinde hisse başı halka arz fiyatı yer almadı, ancak şirketin 182,6 milyon liradan 215,6 milyon liraya yükseltilecek 33 milyon lira tutarındaki sermayesinin halka arz edileceği belirtildi. Kesinleşmemiş bu rakamlara göre şirketin yüzde 15.3'ü halka arz edilecek.

Taslak metinde yer alan bilgiye göre Türkiye e-ticaret pazarında yüzde 6,5 pay ile üçüncü büyük oyuncu olan şirketin toplam ticaret hacmi yüzde 48 artışla 8,2 milyar lira oldu.

Satıcılardan alınan komisyon, lojistik ve reklam başta olmak üzere çeşitli gelir kalemlerinden oluşan 2020 hasılatı yüzde 56 artışla 1 milyar lira, 2020 yılı net kârı yüzde 33 artışla 58,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Taslak metne göre halka arzı aracılık eden konsorsiyumun liderliğini İş Yatırım, Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım yürütecek.