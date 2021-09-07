n11, yeni markası pet11’i hayata geçirdi

Alışveriş platformu n11.com, yeni markası pet11’i hayata geçirdi. Hayvanların ve hayvan sahiplerinin her türlü ihtiyacına cevap veren pet11, barınak ve STK destekleri, teknolojik işbirlikleri, özel etkinlikler, bağış kampanyaları ve sahiplendirme projeleriyle e-ticaret sektöründe hayvan dostu çalışmalara imza atıyor.

n11.com Ev ve Yaşam Kategorisi Grup Müdürü Serkan Dinlemez, “n11.com olarak, pet11 markasını hayat geçirmemizdeki en önemli sebep, can dostlarımızın ihtiyacı olan sevgiyi ve desteği verebilmek için alışverişten çok daha fazlasını sunma gerekliliğini fark etmemiz ve bu amaçla bir araya gelen bir topluluk oluşturmayı istememizdir. pet11 markasıyla onların sağlığına, güvenliğine destek vermeyi ve bunu sürdürülebilir bir bakış açısıyla yapmayı amaçlıyoruz. Halihazırda faaliyet gösteren pet kategorisini, verdiğimiz hizmetlerle çeşitlendirirken, dostlarımızı destekleyecek projeler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda grup şirketleri çalışanlarından oluşan ‘pet11 gönüllüler ekibi’ni oluşturduk. Gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarıyla evcil hayvanların yanı sıra tüm ihtiyaç sahibi hayvanların sağlığı, korunması ve sahiplendirilmesi için çalışacağız.” dedi.