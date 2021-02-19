n11.com’dan online market hizmeti

Türkiye’nin önde gelen alışveriş platformlarından n11.com, online market alışveriş platformu market11’i tanıttı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Konya, Kayseri, Bolu ve Ankara’da olmak üzere 5 il ve 41 lokasyonda tüm market ürünlerini tüketicilerle buluşturan market11, her geçen gün hizmet ağını yeni yerel zincirlerin katılımıyla genişletmeye devam ediyor.

Kullanıcılar market11 ile meyve-sebze alışverişinden şarküteriye, temizlik ürünlerinden ev gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden kozmetiğe farklı kategorilerde tüm ihtiyaçlarına, kendilerine en yakın lokasyonda bulunan zincir market noktalarından kolayca ulaşabiliyor.

Aynı gün ve istenilen saatte teslimat seçenekleriyle hizmet veren market11, 150 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerden herhangi bir gönderim ücreti de talep etmiyor.