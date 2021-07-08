N11depom, yükü üstlenecek KOBİ’ler satışa odaklanacak

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin alışveriş platformlarından n11 ve lojistik sektörünün öncü şirketlerinden Ekol’ün işbirliğiyle hayata geçirilen ‘n11depom’ projesi ile e-ticarette hizmet veren tüm firmaların operasyonları tek bir noktadan yürütecek.

Ekol Lojistik ve n11, iş birliğiyle hayata geçirilen e-ticaret lojistiği hizmeti n11depom, e-ticarette hizmet veren firmaların tüm operasyonel yükünü üstlenerek, onların satışa odaklanmasını amaçlıyor. n11 iş ortaklarının tamamı n11depom hizmetinden kolaylıkla faydalanabileceği gibi diğer pazaryerlerine üye firmalar ya da kendi e-ticaret platformu olan şirketler de sağlanan entegrasyon sayesinde uçtan uca sunulan tüm operasyonel hizmetlerden yararlanabiliyor. n11depom tarafından sunulan operasyonel çalışmaların tamamı Ekol Lojistik tarafından gerçekleştiriliyor. Sektörlerinde güçlü iki oyuncunun yetkinliklerini birleştirmesiyle uygulamaya geçirilen hizmetle birlikte; avantajlı fiyat, sınırsız depolama ve çıkış kapasitesi gibi fırsatlar sunuluyor. Böylelikle n11 iş ortakları ve firmalar düşük maliyetlerle zamandan tasarruf etme imkanına sahip oluyor. n11depom sayesinde tüm lojistik, sevkiyat ve iade süreçleri profesyonel ekipler tarafından standartlara uygun ve kaliteli bir şekilde yapılıyor.

“Proje ile KOBİ’lerimizin büyümesine katkı sunacağız”

E-ticaretin büyüme stratejilerinin merkezinde yer aldığını söyleyen Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “E-ticaret sektörünün artan ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlarımıza devam ederken, n11 ile yaptığımız iş birliği bu yönde atılmış önemli bir adım” dedi. E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte ürünlerin en hızlı şekilde depolanmasının, nihai müşteriye doğru ve zamanında teslim edilmesinin her geçen gün daha kritik bir performans göstergesi olmaya başladığına dikkat çeken Musul, “Satıcılar, ürünlerinin zamanında ve eksiksiz olarak en düşük maliyetle nihai tüketiciye ulaştırılması beklentisinde. Ekol Lojistik ve n11 iş birliğiyle hayat bulan n11depom uygulamasıyla bu beklentiyi kusursuz bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Tasarım ve kullanılan teknoloji açısından birçok ilki barındıran, çevre dostu özellikleriyle Avrupa’nın sayılı tesisleri arasında bulunan Lotus’ta sunacağımız entegre hizmet ile özellikle de KOBİ’lere rekabet avantajı yaratarak büyümelerine katkı sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

Ahmet Musul, ihtiyaç halinde yeni depo yatırımlarının da gündeme gelebileceğini söyleyerek, “Lotus tesisi depolama alanı içerisinde n11depom için özel bir alan ayrıldı. Şu an operasyon bu alan içerisinde yürütülüyor, iş hacmine göre ileride yeni bir depo da olabilir. n11 ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizle birlikte yeni istihdam oldu. Operasyon büyüdükçe yeni istihdam da olacak” dedi.

Depo, 30 futbol sahası büyüklüğünde

n11depom hizmetinde operasyonel çalışmalar Kocaeli’nde bulunan Ekol Lojistik’e ait 30 futbol sahası büyüklüğündeki Lotus Tesisi’nde yürütülüyor. Bin 300 kişinin istihdam edildiği Lotus, Türkiye’nin en büyük kapalı alana sahip lojistik tesisi. n11depom hizmetlerinden yararlanan mağazalar, tüm ürünlerini ya da seçtikleri ürünlerini n11depom merkezine gönderiyor. Ardından tüm pazaryerlerinden veya kendi web siteleri üzerinden gelen siparişlerin paketlenmesi, kargolanması ve iade süreçleri bu merkezlerde sürdürülüyor. Dolayısıyla mağazalar tek depo ve tek stok üzerinden e-ticaretten yaptıkları tüm satışların yönetimini kolaylıkla gerçekleştiriyor.

n11 CEO’su Yu-Shik Kim: Özel teslimat modelleri geliştireceğiz

n11 CEO’su Yu-Shik Kim, Ekol ile yapılan işbirliğine yönelik şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin alışveriş platformu n11 olarak, e-ticaretin gelişimini ve KOBİ’lerin e-ticarete katılarak işlerini büyütmelerini her zaman destekliyor, buna yönelik hizmet ve çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. n11faturam ve n11mağazam’dan sonra Ekol Lojistik ile hayata geçirdiğimiz yeni projemiz n11depom ile birlikte e-ticarette satış yapan tüm firmalara satış yaptığı pazaryeri fark etmeksizin zamandan ve depolama maliyetlerinden tasarruf, stok takibi ve iade süreçlerinin yönetilmesi gibi avantajlı çözümler sunuyoruz. n11’de kayıtlı 270 binin üzerindeki iş ortağı satıcımızla birlikte e-ticarette satış yapan tüm firmaların bu hizmetten yararlanabilecek olmasının sektör adına atılmış güçlü bir adım olduğuna inanıyoruz. n11depom ile hayata geçirdiğimiz bu operasyonel çalışma sayesinde, özel teslimat modelleri geliştirmeyi de hedefliyor, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere çalışıyoruz. E-ticaretin gelişimine katkı sağlayan ve KOBİ’leri destekleyen projeler üretmeyi sürdüreceğiz.”

Müşteriye zaman ve maliyet avantajı sunuyorlar

Ekol ve n11 yetkilileri, n11depom hizmetinin müşterilere sunduğu avantajları şöyle sıraladı:

Operasyon yönetimi

n11depom, satıcılara ait ürünleri Ekol Lotus depolama alanında depolayarak, onlar adına tüm e-ticaret süreçlerini uçtan uca yönetir. Firmalara işin uzmanı profesyonel kadrosuyla zaman ve maliyetten tasarruf etmeyi sağlıyor.

Tüm pazaryerleri ile entegre

Başta n11 iş ortakları olmak üzere, tüm pazaryerlerine üye satıcılarına kullanımına açık olan n11depom e-ticaretin gelişimini ve büyümesini destekliyor. Mağazalar, Entegra programıyla tüm pazaryerlerine ve kendi e-ticaret sitelerine tam entegre bir şekilde tek depo ve tek stok üzerinden tüm süreçlerini yönetebiliyor.

Kaliteli paketleme

n11depom’da profesyonel ekipler, ürünleri müşterilere yüksek kalite standartlarında özenle paketleyerek gönderiyor. Kargoda ürünün zarar görme ihtimali minimuma inerken müşteri memnuniyeti artıyor.

Sınırsız çıkış kapasitesi ve hızlı kargolama

Ekol Lojistik’in depo yönetimi tecrübesiyle satılan ürünler, en kısa sürede en doğru şekilde paketleniyor ve tercih edilen kargo firmasına teslim ediliyor. Bu sayede sipariş limiti olmaksızın tüm satılan ürünler, zamanında hızlıca sevk edilerek müşterilere en kısa sürede ulaşıyor.

Güvenilir stok takibi

n11depom’da depolanan ürünler için stok takibi Ekol Lojistik tarafından yapılıyor. Stoğu tükenen ürünler entegrasyon aracılığıyla satışa kapatılır. Böylece satıcılar için siparişin karşılanamamasının önüne geçilmiş olunuyor.

İade yönetimi

Yapılan tüm ürün iadeleri, n11depom merkezlerinde toplanıyor. Burada kalite kontrolü profesyonel ekipler tarafından hızlıca yapılıyor. İadeye uygun olanlar tekrar stoka alınırken, uygun olmayanlar firmalara gönderilir. İade süreç yönetimi n11depom tarafından yürütülür.