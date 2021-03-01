n11'e yeni CEO

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından n11.com’da CEO görevine Yu-Shik Kim getirildi. n11.com'da Haziran 2012'den bu yana Strateji ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Yu-Shik Kim, yeni görevine 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla başladı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11.com'un kurucu isimlerinden Yu-Shik Kim, n11.com’da vizyon, strateji, temel performans göstergesi, yönetim altyapılarının geliştirilmesinde önemli rol aldı.

Kim, n11.com’u müşterilerin günlük yaşamlarında sürekli kullandıkları ve yaşam asistanı olarak gördükleri bir platform haline getirmeyi hedefliyor. Açıklamda görüşlirine yer verilen Yu-Shik Kim, n11.com’un “hayat sana gelir” sloganını gerçek hayata entegre etmek istediğini belirterek, "n11.com’un müşterileri için vazgeçilmez olmasını istiyorum." dedi.