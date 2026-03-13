Nakit iade yapmayan havayolu şirketi 74 milyon dolar tazminat ödeyecek

Avustralya merkezli havayolu şirketi Qantas Airways, Covid-19 salgını sırasında iptal edilen uçuşlar için yolculara nakit iade yapmak yerine seyahat kredisi vermesi nedeniyle açılan toplu davada yaklaşık 74 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

2020 ile 2022 yılları arasında iptal edilen uçuşlardan etkilenen binlerce yolcu adına açılan dava, pandemi döneminde havayolu sektöründe yaşanan en büyük müşteri hakları tartışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yolcular adına toplu dava açıldı

Dava, iptal edilen uçuşlar için müşterilere para iadesi yapılması gerekirken seyahat kredisi verildiğini iddia eden yolcular adına açıldı. Davayı yürüten hukuk firması Echo Law, Qantas’ın müşterileriyle yaptığı sözleşmeyi ihlal ettiğini ve iade hakları konusunda yanıltıcı davranış sergilediğini ileri sürdü.

Hukuk firmasına göre şirket, yolculara zamanında nakit iade yapmak yerine seyahat kredisi sunarak müşterilerin parasını yıllarca elinde tuttu ve bundan haksız finansal avantaj sağladı.

Qantas: Sorumluluğu kabul etmiyoruz

Qantas yaptığı açıklamada 105 milyon Avustralya dolarlık ödeme konusunda anlaşmaya vardığını ancak bunun herhangi bir hukuki sorumluluğun kabulü anlamına gelmediğini belirtti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için mahkeme onayı gerekiyor. Yolcuların iade talep edebileceği süreçle ilgili detayların ise kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.

Şirket daha önce pandemi döneminde verilen uçuş kredilerinin son kullanma tarihini kaldırmış ve müşterilerin nakit iade talep edebilmesine olanak sağlamıştı.

Jetstar için de benzer dava sürüyor

Echo Law ayrıca Qantas’ın düşük maliyetli iştiraki Jetstar’a karşı da benzer bir toplu dava yürütüyor. Hukuk firması, Jetstar’ın da müşterilere verilmesi gereken iade tutarından daha düşük değerde seyahat kredisi sunduğunu iddia ediyor. Jetstar ise davaya karşı savunmasını sürdürmeye devam ediyor.

Qantas daha önce de rekor ceza ödemişti

Qantas, pandemi dönemindeki uygulamaları nedeniyle daha önce de ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalmıştı. Şirket, Covid-19 sürecinde 1.800’den fazla yer hizmetleri çalışanını yasa dışı şekilde işten çıkardığı gerekçesiyle 2025 yılında Avustralya’da rekor seviyede 90 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmıştı.

Qantas CEO’su Vanessa Hudson, o dönemde çalışanlardan ve ailelerinden özür dileyerek alınan kararların çalışanlar üzerinde “gerçek zararlar” yarattığını kabul etmişti.