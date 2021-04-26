nakliyefinans.com nakliyenin yapı taşlarını dijitalleştiriyor

Barış SEDEF



İSTANBUL - Nakliyefinans.com’un bir “taşımacılık yönetim ve finansman platformu” olduğuna vurgu yapan nakliyefinans.com PlatformSahibi Oğuzhan Karaca, nakliye komisyoncusu, bireysel nakliyeci (Kamyoncu) ve müşteriyi ortak paydada buluşturduklarını söyledi. Yönetim tarafında bireysel nakliyeci ve nakliye komisyoncusu arasındaki iletişimi platformunüstlendiğini dile getiren Karaca, “Finansman tarafımızı ise müşterilerimize sunmuş olduğumuz vadeler oluşturuyor. Nakliyecilerin taşıma süreçlerini göz önünde bulundurduğumuz zaman özellikle spot taşımalarda peşin nakit akışının yoğun olduğu bir trafik görüyoruz. Biz burada nakliye tarafındaki finansmanı kendimiz üstlenerek, müşterilerimize spot taşımalarda 30 gün vade imkanı tanıyoruz” dedi. Faaliyetlerine 1 Ocak 2021’de başladıklarını ve ilk üç aylık periyodu kâr ederek tamamladıklarının altını çizen Karaca, “Türkiye’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın vermiş olduğu H1 yetki belgeli nakliye komisyoncuları var. Bunların toplamda 2000 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de 4,5 tonun üzerinde 850 bin tır ve kamyon var. Bu bağlamda nakliye komisyoncuları iş akışlarında ve kontak oluşturmalarda önemli bir yere sahip” diye konuştu.



Yüzde 20’lik pay veriyor

Platformlarına dahil olan H1 yetki belgeli nakliye komisyoncularına kardan yüzde 20’lik pay verdiklerini kaydeden Oğuzhan Karaca, “Bazı dijital platformlar müşteriyle , nakliyeciyi aynı platformda buluşturarak nakliye komisyoncusunu aradan çıkarıyordu” diye konuştu. Yapılan taşımalarda nakliye komisyoncusunun fiyat istikrarı ve yükün güvenliği gibi konularda kritik görevler üstlendiğinin altını çizen Karaca, “Nakliye konusunda hizmet veren platformlar nakliye komisyoncularını dışlamış durumda” diye konuştu. Bu sistem sayesinde müşterileri cari takip iş yükünden kurtardıklarını dile getiren Karaca, “Müşterilerin her bir bireysel nakliyeci için ayrı ayrı cari açması ve takip etmesi gerekiyordu. Biz bunun önüne geçerek hem evrakların dijital ortama taşınmasını sağlıyoruz hem de müşterilerin tek cari ile yani nakliyefinans.com ile çalışmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

İş birliklerine açık

Platforma üye olan H1 yetki belgeli nakliye komisyoncularının birer müşteri temsilcisine dönüştürüldüğüne dikkat çeken Karaca, “Şu anda 80’inin üzerinde müşteri ve 250’ninüzerinde nakliyeciyle çalışıyoruz. Ayrıca 700’ nin üzerinde de platforma kayıtlı aracımız var. Her geçen gün büyüme kaydediyoruz. Bu bağlamda porföyümüzdeki müşteri sayısını yılsonunda 500’e çıkarmak istiyoruz. Nakliyeci sayımızı da 3 bine çıkarma planlarımız var” açıklamasında bulundu. Karaca, yapılan spot taşımalarda müşterilere 500 bin liralık teminat güvencesi de sağladıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan iş birliklerine açık olduklarını dile getiren Karaca, “Sistemimizin büyümesi ve daha kurumsal bir yapıda ilerlemesi adına iş birlikteliklerine açığız” ifadelerini kullandı.