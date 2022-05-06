Naksan Plastik, faaliyetlerini Kimpack markası altında sürdürecek

Naksan Plastik, faaliyetlerine ABY Ambalaj'ın markası olan Kimpack ile devam edecek. Şirket açıklamasına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) tarafından gerçekleştirilen satış ihalesinde 1 milyar 476 milyon 180 bin lira ile en yüksek teklifi veren İstanbul merkezli ABY Plastik Ambalaj AŞ, Naksan Plastik'in yeni sahibi oldu. Naksan, faaliyetlerini ABY Ambalaj'ın markası Kimpack ile sürdürecek.



Gaziantep'te faaliyetlerini yürütmek üzere Kimpaş Grubu tarafından 580 milyon TL sermaye ile kurulan ABY Plastik Ambalaj, sektörünün en büyük firmalarından Naksan Plastik Ticari İktisadi Bütünlüğünü satın alarak Kimpack çatısı altında üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümesini sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.

ABY Plastik Ambalaj, Naksan Plastik'i devralırken yaklaşık 2 bin çalışanın kıdem ve ihbar gibi özlük haklarından oluşan ve toplamı 125 milyon TL’yi aşan yükümlülüğü de üstlenmiş oldu.

Şirket bununla birlikte, satış öncesi TMSF kayyumluğu döneminde alınan siparişleri takip ederek imalatına başlanan ancak henüz tamamlanamayan ürünleri de en kısa zamanda müşterilerine teslim edecek.

Yıllık 280 bin tonun üzerinde ambalaj üretimine sahip

1979’da plastik ambalaj alanında üretici olarak hizmet vermeye başlayan Naksan Plastik, Kimpack bünyesine katılmasıyla 150 bin metrekare alanda ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.

Sanayi, tarım, hizmet sektörlerinin tamamının tedarikçisi konumunda bulunan Naksan Plastik, endüstriyel shrink film, strech film, palet örtüleri, ağır hizmet torbaları, sera örtüleri, malç filmleri, ev tekstili ambalajları, fleksibıl ambalajlar ile her türlü baskılı baskısız torba ve poşetlerin üretimini gerçekleştiriyordu.

Yıllık 280 bin tonun üzerinde ambalaj üretimiyle, Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük tesislerinden birine sahip olan Naksan, Kimpack markası ile plastik ambalaj sektöründe faaliyetlerine devam edecek.