Naksan Plastik için TMSF’ye 1,2 milyar liralık teklif

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik’in satış ihalesini gerçekleştirdi.

İhaleye ilişkin TMSF'den yapılan açıklamaya göre dört büyük uluslararası danışmanlık şirketinden biri tarafından yapılan değerlemelerden sonra 1 milyar 179 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkarılan Naksan Plastik’in ihalesi TMSF binasında yapıldı.

İhale sürecinde, 7 yatırımcı tarafından şartname satın alınmasına rağmen, ihalede 3 yatırımcı tarafından teklif sunuldu. Kapalı zarflardan çıkan teklifler 1 milyar 245 milyon TL, 1 milyar 180,5 milyon TL ve 827 milyon TL oldu.

Açık artırma aşamasına geçilmesinin ardından, iki firma tekliflerinde artışa gitmezken, en yüksek teklifi veren firma da nihai tekliflerinin 1 milyar 245 milyon TL olduğunu ihale komisyonuna bildirdi.

TMSF Fon Kuruluna sunulacak olan ihale sonucu, kurul tarafından uygun bulunduğu takdirde, Rekabet Kurumu ve gerekli diğer kurumlara bildirimde bulunulacak.

Rekabet Kurumu ve ilgili diğer kurumlardan da uygunluk geldiğinde, TMSF Fon Kurulu son kararını verip satışı onaylarsa, ihaleye katılan firmalar ve teklifleri kamuoyuna duyurulacak.