Naksan Plastik'in satış ihalesinde en iyi teklif 1,48 milyar liraya çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen denetim şirketi tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerden sonra Naksan Plastik için muhammen bedelin 1 milyar 179 milyon TL olarak belirlendiği hatırlatıldı.

4 Ocak'ta üç yatırımcının katıldığı ihalede verilen en yüksek teklif olan 1 milyar 245 milyon TL'nin (+KDV) yeterli görülmediği ve ihaleye pazarlıkla devam edilmesi kararının alındığı belirtildi.

TMSF Fon Kurulu'nun aldığı karar sonrası bugün pazarlığın gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TMSF binasında yapılan pazarlıklar sonucunda Naksan Plastik ihalesinde teklif tutarı, KDV dahil 1 milyar 476 milyon 180 bin TL'ye çıktı. İhale sonucu, satış komisyonu tarafından TMSF Fon Kuruluna sunulacak. Fon Kurulunca uygun bulunması halinde, Rekabet Kurumu gibi ihale ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin ve onaylar alınacak."