Naksan ve Royal Halı'nın fabrikasını satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yönetiminde bulunan Naksan Plastik ve Royal Halı'ya ait varlıkların bir bölümünün satışına karar verdi.

Naksan Plastik ve Royal Halı'ya ait olan Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan halı ipliği üretimi fabrikası ve fabrikada yer alan makine-ekipman, demirbaşlar ve sözleşmeler 120 milyon 500 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Haziran'da yapılacak ihaleye teklif süreci 27 Haziran'a kadar devam edecek.

İhalede kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacak.