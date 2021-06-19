Nalburdayım, 10 yıllık hedefine 1 yılda ulaştı

Neyzen Yapı Market’in dijitaldeki platformu nalburdayim.com, pandemiyle birlikte değişen alışveriş alışkanlıkları karşısında genişlettiği ürün portföyü ile büyümesine devam ediyor.

Bahçe ve inşaat grubundan, bakım ve onarım malzemelerine, kişisel bakım ve elektrikli ev aletlerine kadar binlerce çeşit ürünü tüketici ile buluşturan platform, 2020 yılında yüzde 100 büyüme kaydetti.

Bu sene duş sistemleri ve sauna kategorilerini de bünyesine eklemeyi planlayan platform, bu yılı da yüzde 100 büyüme ile tamamlamayı hedefliyor.

“Ürünleri direkt üreticiden temin ediyoruz”

Neyzen Yapı Market’in dijitaldeki gücü olarak iki yıldır e-ticaret sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyleyen nalburdayim.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, bir yıl içinde beklentilerinin çok üstünde bir büyüme elde ettiklerini aktardı.

Neyzen Yapı Market aracılığıyla ürünleri direkt üreticiden temin ettiklerini anlatan Bük, “Fabrikalar ile direkt herhangi bir aracıya gerek duymadan doğrudan iletişim halindeyiz. Bu da en kaliteli ürünleri piyasadaki fiyatların çok daha altında satışa sunmamızı sağlıyor. Tüketicinin kaliteli ürünleri uygun fiyata satın alma beklentisini karşıladığımız için piyasada avantajlı konumdayız. Bu sayede önümüzdeki 10 yıllık hedef büyümemizi, sadece 1 yılda elde etmeyi başardık. Platformumuza ekleyeceğimiz ürün grupları ve yeni yatırımlarımızla bu seneyi de yüzde 100 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz.” dedi.

Pandemi döneminde oluşan ihtiyaçların karşılanması yönünde hızla aksiyon alarak büyüme performanslarına hız kazandırdıklarını belirten Bük, değişen alışveriş alışkanlıklarına anında cevap verebildiklerine dikkat çekti.