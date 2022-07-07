Narkonteks’ten Van’a 10 milyon euro yatırım

İç, termal, spor, ev ve plaj giyimi kategorilerinde üretim yapan Narkonteks, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ kapsamında hayata geçirilen ‘Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi Projesi’ dahilinde Van’da dördüncü fabrikasını açıyor. 3 Temmuz 2022 tarihli temel atma töreninin ardından fabrika inşaatında çalışmalar başladı. Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi’nde açılacak yeni fabrikada bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.





Halen İzmir ve Manisa’da üretim tesisleri ve İzmir’de lojistik merkezi bulunan Narkonteks’in Van üretim fabrikası 35 bin metrekare arsa üzerine 24 bin metrekare kapalı alan olacak şekilde tasarlandı. 2023’te açılması planlanan fabrikada, çalışanların yüzde 85’inin kadın olması, yılda 15 milyon adet üretim yapılması planlanıyor. AB standartlarına uygun şekilde çevre ve sürdürülebilirlik kavramlarına önem vererek tasarlanan Narkonteks’in Van’da kuracağı yeni fabrikada kullanacak enerjinin tamamı güneşten elde edilecek ve yağmur suyu hasadı altyapısı oluşturulacak.

25’i aşkın ülkeye ihracat yapıyor

Yeni fabrika kapsamında açıklamalarda bulunan Narkonteks Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, 2005’te İzmir’de kurulan Narkonteks ailesi olarak yeni fabrikayı Van’da açacaklarını bildirdi.

Çok geniş kapsamlı bir ürün gamında üretim yapan bir firma olduklarını belirten Narbay, “Van’da hayata geçirilen Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi ile ülkemizde tekstil üretiminin yeni merkezi olacak Van’da gerçekleştireceğimiz yatırımımız ile gurur duyuyoruz. Narkonteks olarak Van’daki insan gücünü desteklemek, Van’ın gelişmesine ve ekonomisinin canlandırılmasına yardımcı olacak olmak bizler için büyük bir önem taşıyor.” dedi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından ‘2021 yılı Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları’ kapsamında ‘Altın’ kategoride ödüle layık görülen Narkonteks, başta Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere 25’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye’de ve dünyada Blackspade markasıyla da tanınan Narkonteks, bu yıl Narkonteks olarak ihracatını, Blackspade markasıyla da mağaza sayısını artırmayı planlıyor.