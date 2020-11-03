NASA için kumaş üreten Kordsa, 94 milyon TL net kâr açıkladı

03 Kasım 2020

Merkezi ABD’de yer alan şirketlerinden Fabric Development aracılığı ile NASA’nın çok amaçlı uzay aracı Orion için kumaş üreten Kordsa, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 9 ayında Kordsa’nın cirosu 3.086 milyon TL, net kârı ise 94 milyon TL oldu. Aynı dönemde faiz amortisman vergi öncesi karı ise 363,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, kompozit alanında 2018 ve 2019 yıllarında ABD’de yaptığı satın alımların ardından bu alandaki ürün portföyünü tamamlayan Kordsa, lastik güçlendirmeden uzay sanayisine uzanan geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Katma değerli ve sürdürülebilir büyüme için teknolojik inovasyonlara odaklanan Kordsa, uzay endüstrisi için önemli bir iş birliğine de imza atıyor. Bugüne dek gidilmiş en uzak mesafeye astronot taşıyacak ve geri getirecek uzay aracı Orion kapsülünde kullanılan turuncu balonların kompozit yapısı Kordsa’ya emanet. Kordsa’nın ABD’deki şirketlerinden Fabric Development, ilk defa 2011 yılında Style 2150 adıyla ürettiği ve Orion kapsülünde de kullanılacak bu kumaşı dokumaya başladı.

"Akılcı yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, şunları söyledi: “Güçlü şirket yapımız ve sürecin etkin yönetilmesi sayesinde ekonomik olarak zorlu bir dönemde istikrarımızı koruyoruz. Çevik yapımızla işletme sermaye yönetiminde etkin aksiyonlar aldık ve nakit yaratmayı sürdürdük. Pazarın taleplerini karşılamaya ve akılcı yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. Yaşamın her alanını güçlendirme vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir büyümemize katkı sağlayacak inovasyonlarımıza, iş birliklerine ve yatırımlara devam ediyoruz. Bugüne dek gidilmiş olan en uzak mesafeye gönderilmesi planlanan bir uzay aracında, Orion’da, Kordsa’nın da imzası olacak. Bu hem Kordsa hem de ülkemiz adına heyecan ve gurur verici bir gelişme.”