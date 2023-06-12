Nasdaq'dan finansal yazılıma dev yatırım
Finansal teknoloji odaklı bir şirkete dönüşmek isteyen ABD'li borsa işletmecisi Nasdaq, finansal yazılım şirketi Adenza'yı özel sermaye şirketi Thoma Bravo'dan 10.5 milyar dolar karşılığında satın alma konusunda anlaştığını açıkladı.
Haber Merkezi
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5.75 milyar dolar nakit ve 85.6 milyon Nasdaq adi hisse senedi karşılığında yapılacak satın alımın, CEO Adena Friedman liderliğinde farklı sektörlerde yatırımlar yapan Nasdaq'ın büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.
Nasdaq, bankalar ve aracı kurumlar tarafından kullanılan yazılımları üreten Adenza'nın 2023 için yıllık gelirinin yaklaşık 590 milyon dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.