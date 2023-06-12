Nasdaq'dan finansal yazılıma dev yatırım

5.75 milyar dolar nakit ve 85.6 milyon Nasdaq adi hisse senedi karşılığında yapılacak satın alımın, CEO Adena Friedman liderliğinde farklı sektörlerde yatırımlar yapan Nasdaq'ın büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

Nasdaq, bankalar ve aracı kurumlar tarafından kullanılan yazılımları üreten Adenza'nın 2023 için yıllık gelirinin yaklaşık 590 milyon dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.