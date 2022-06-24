NativeBase, yeni ürünlerle yüzde 60 büyüme hedefliyor

Erkan ÇAKAN / İSTANBUL

Yurtdışından getirdikleri 16 kutu keratinle kozmetik sektörüne giriş yapan Akdoğan çifti, yoğun taleple birlikte 2016’da NativeBase markasını kurdu. Bu süreçte hedeflerini de büyüttüklerini söyleyen Genel Müdür Şeyda Akdoğan, “Keratinde 16 kutu ile başlayan faaliyetlerimiz iç pazar ve ihracat dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin kutuya ulaştı. İhracat pazarlarından da yoğun talep alıyoruz. Satışlarımızda ihracatın payı yüzde 20. İhracatta ise yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Yaklaşık 30 çeşit ürünümüz var ve bunlara yenilerini ekliyoruz. Saç boyası ve erkek ürünlerinde çalışmalarımız sürüyor. Saç boyasının da devreye girmesiyle birlikte büyümemizin yüzde 60’a ulaşacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de bayilik açacak

Altı yıl önce iki kişi ile başlayan yolculuk bugün 20 kişilik bir ekiple devam ediyor. Getirdikleri keratini olduğu gibi kuaförlere satmak yerine, üzerine kendi markalarını koyan çift, bugün kendi formülleriyle ürettirdikleri keratinleri Türkiye geneline yayılmış 15 bin kuaföre pazarlıyor. Türkiye’de 8 ana bayisi bulunduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Akdoğan, “Ayrıca Fransa, Azerbaycan, Almanya ve Arnavutluk’ta da bayilerimiz var, İngiltere’de de bayilik görüşmesi sürüyor. Ürünlerimizi Avrupa’nın bütün ülkelerine ihraç ediyoruz. NativeBase şu an Türkiye’deki 15 bin kuaför salonunda kullanılıyor. Avrupa’daki kuaförlerden de talep yağıyor. Sadece Avrupa değil, Cezayir, Tunus, Lübnan ve İran’daki kuaförlerden de talep gelmeye başladı. Onlara da artık düzenli olarak ürün gönderiliyor” diye konuştu.

NativeBase’nin, Türkiye keratin pazarında tanınmış marka olarak öne çıktığını ifade eden Şeyda Akdoğan, “E-ticaret platformları üzerinden satışlarımızın yüzde 25’ini gerçekleştiriyoruz. Tüm ürünlerimiz dahil yılda 40 bin adet ürün satıyoruz” diye konuştu. NativeBase markası, Mutak Kozmetik çatısı altında faaliyet gösteriyor. Mutak Kozmetik, keratinin yanı sıra şampuan, saç bakım ve makyaj ürünleri de üretiyor. Şirket şimdi de saç boyası üretmek üzere harekete geçti. Pandemi nedeniyle kuaförlerin uzun süre kapalı kalması sonucu sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten Şeyda Akdoğan, “Bu süreçte küçülmek zorunda kaldık. Ancak şimdi hedeflerimizi büyütüyoruz” dedi.