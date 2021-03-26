Naturel Enerji, Kinesis’i satın alıyor

KERİM ÜLKER

Türk enerji sektöründe satın alma süreci yenilenebilir alanda hız kazanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Koç Holding’in iştiraki Entek’in Alman devi STEAG’dan Süloğlu Rüzgar Santrali şirketini satın almasının ardından bu kez yenilenebilir enerjinin önemli oyuncularından Kinesis, satılıyor. 2009’da kurulan güneş enerjisinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Naturel Enerji, Kinesis Enerji Yatırımları firmasının sahibi oluyor. 2019’da hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Naturel Enerji, tamamı güneş santrali olmak üzere 44 MW’lık kurulu güce sahip. Borsada işlem gören ilk güneş enerjisi üreticisi firma olan Naturel, Ankara’dan Afyon’a, Bilecik’ten Nevşehir’e çeşitli şehirlerde güneş enerjisi santrallerine sahip.

İtalya ve İspanya'da projeleri var

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş.’nin bağlı şirketlerinin tek kontrolünün Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. kontrolünde bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına izin verildi. Naturel’in almak için Rekabet Kurumu’ndan onay aldığı Kinesis ise 2008 yılından bu yana sektörde yer alıyor. Toplamda 102 MW güçte yenilenebilir enerji projesi yatırımı ve inşaatı tamamlayan işletmeye alan firmanın Türkiye dışında İtalya ve İspanya’da da yatırımları bulunuyor.