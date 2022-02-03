Naturel Enerji’den Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na katılma kararı

Naturel Yenilenebilir Enerji, Kamuyu Aydınlatma Programı’na (KAP) yaptığı açıklama ile iştiraki Esenboğa Elektrik, Margün Enerji ile diğer doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarıyla birlikte Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na katılma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, yakın dönem yatırım ve kısa vadeli nakit akış planları da göz önünde bulundurarak alınan kararla birlikte 6 ay vadeli yüzde 21,174 ağırlıklı ortalama oran ile toplam 650 milyon 142 bin 689 TL mevduat hesabı açıldı.

Ayrıca açıklamada, “Alınan bu karar neticesinde, 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun Geçici 14. maddesi kapsamında yaklaşık 68.000.000 TL beklenen kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacaktır.” ifadelerine de yer verildi.