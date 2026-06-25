Naturel Holding'den 1 GW'lık yenilenebilir enerji hedefi: Enerji kapasitesini üçe katlayacak

Naturel Holding İcra Kurulu Başkanı Tolgay Benderli, "Naturel Holding bünyesindeki Naturel Enerji, Margün Enerji ve Esenboğa Elektrik başta olmak üzere, grup şirketleri olarak 2031 yılı itibarıyla yurt içinde ve yurt dışında toplam 1 GW'lık kurulu kapasiteye ulaşarak yenilenebilir enerji alanındaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. Benderli, yeni yatırımlarla jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Türkiye'deki en yüksek kurulu güce sahip şirket konumuna ulaşmayı amaçladıklarının da altını çizdi.

İştirakleriyle beraber Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara gibi farklı coğrafi bölgelerdeki birçok şehirde lisanslı ve lisanssız güneş, jeotermal, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi santralleri bulunan Naturel Holding'in bugün itibarıyla toplam kurulu gücü 354,07 MWm. Hedef ise jeotermal ruhsat alanlarındaki potansiyel kapasiteye ulaşmak ve depolamalı rüzgâr ile güneş santrali yatırımlarını devreye alarak toplam kurulu gücü 1 GW seviyesine taşımak.

Naturel Holding İcra Kurulu Başkanı Tolgay Benderli ile Naturel Holding'in enerji alanındaki yatırımlarının yeni dönem yol haritasını ve iş planlarını konuştuk. Benderli, Naturel Enerji'nin 2009 yılında kurulan, tamamen yenilenebilir kaynaklardan temiz ve çevre dostu elektrik üretimini hedefleyen bir iklim teknolojileri şirketi olduğunu belirterek şunları anlattı:

Kurulumdan üretime: Elektrik üretim santralleri yatırımları, işletilmesi ve üretilen elektriğin ticaretinin yanı sıra, müşterilerimiz ve kendi yatırımlarımız için rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ile arazi, çatı, depolamalı güneş ve rüzgar santrallerinin proje geliştirme ve kurulum süreçlerini yönetiyoruz. Naturel Enerji; lider, güvenilir ve paydaşlarına değer katan küresel bir iş ortağı olma vizyonuyla hareket ediyor. Bağlı kuruluşumuz Margün Enerji; arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu ile yurt dışında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi proje geliştirme ve anahtar teslim kurulum hizmeti veriyor. Esenboğa Elektrik ise endüstriyel çatı tipi güneş enerjisi tesisleri proje geliştirme ve anahtar teslim kurulumunun yanı sıra EV mobilite hizmetleri sunuyor. Ayrıca dolaylı bağlı ortaklığımız Angora Elektrik, grup bünyesindeki tüm elektrik üretim santrallerinin işletme ve bakım yükümlülüğünü üstlenmekte, bu hizmetleri grup dışındaki yatırımcılara da sunuyor. Bugüne kadar yurt içinde proje geliştirme ve anahtar teslim santral kurulumunun yanı sıra enerji nakil hattı tesisleri, trafo merkezleri, şalt sahası ve dağıtım merkezlerinin projelendirme ve yapımı da tecrübeli olduğumuz hizmetler arasında.

İlk elektrik depolama ünitesi: Margün Enerji olarak, Muğla ili Milas ilçesinde bulunan 20,17 MWp kapasiteli Özmen-1 güneş enerjisi santrali yatırımımız kapsamında Türkiye'de öncü nitelikteki bir uygulamayı hayata geçirdik ve üretime entegre bütünleşik Türkiye'nin ilk elektrik depolama ünitesini devreye aldık. Söz konusu yatırım ile yenilenebilir enerji üretiminin sürekliliği ve sistem verimliliği güçlendirildi; dengesizlik giderleri minimize edilerek, emre amade kapasitenin üzerinde üretilen elektriğin depolanıp uygun zaman dilimlerinde şebekeye aktarılması sağlandı. Böylece üretim kayıplarının önüne geçilmesi ve kaynak kullanım etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Karbon sertifikaları: Sürdürülebilirlik politikalarımız kapsamında, karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlamak ve karbon ticaretinde faaliyet göstermek amacıyla santrallerimizde üretilen temiz enerjiye karşılık karbon sertifikalandırma süreçleri başladı. İlgili projelerin kayıt ve sertifika onayları Global Carbon Council (GCC) tarafından tamamlandı; yaklaşık 276.000 adet karbon sertifikası, S&P Global Market Platformu'nda yayımlandı. Bu sertifikaların uluslararası piyasalarda değerlendirilmesiyle yatırımlarımızın ekonomik getirisinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca yaklaşık 280.000 adet karbon sertifikasının sertifikasyon süreci de halen devam ediyor.

Margün'de yeni yatırım: Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırma hedefimiz doğrultusunda, bağlı ortaklığımız Margün Jeotermal olarak Denizli ve Manisa illerinde toplam kurulu güç potansiyeli 505 MWm olan dokuz adet jeotermal işletme ruhsatını devralarak yatırım süreçlerini başlattık. Gerekli tüm teknik çalışmalar tamamlandı ve jeotermal sahalarda sondajlı arama çalışmaları için süreç başlatıldı.

2025 nasıl geçti?: Naturel Enerji olarak büyüme hedeflerimizi yalnızca güneş enerjisi ile sınırlı tutmuyor; portföy çeşitlendirmesi ve gelir istikrarının güçlendirilmesi amacıyla Margün Enerji aracılığıyla üretim portföyünü farklı kaynaklarla büyütmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede güneş yatırımlarının yanı sıra baz yük üretim imkânı sunan jeotermal varlıklarla portföyümüzü dengeliyoruz. İzmir'de işletmede bulunan RSC-1 Seferihisar JES'i bünyesinde barındıran şirketin satın alınmasıyla, üretim portföyümüzün sürdürülebilirliği ve gelir yapısının istikrarını güçlendirdik. 2025 yılında, Denizli ve Manisa illerinde toplam kurulu güç potansiyeli 505 MWm olan dokuz adet jeotermal işletme ruhsatının devralınmasına ilişkin 27 Ekim 2025'te bir sözleşme imzaladık. Bu sahalarda potansiyel kapasiteye ulaşılması halinde toplam yatırım tutarımızın 1,5 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Esenboğa Elektrik'in yüzde 25 iştiraki olan Naturel ChargeN ile, varlık portföyünün etkin yönetimi ve enerji piyasasındaki faaliyetlerin genişletilmesi amacıyla toplayıcılık faaliyetinde bulunmak üzere EPDK'ya başvurduk ve 30 Ekim 2025 itibarıyla 20 yıl süreli Toplayıcılık Lisansımızı aldık.

2026 hedefleri: Jeotermal alandaki büyüme stratejimizi ölçeklemek amacıyla Denizli ve Manisa'daki jeotermal kaynak ruhsatlarına ilişkin yatırım ve proje geliştirme süreçleri yürütüyoruz. Ayrıca mevcut jeotermal varlıklarda hibrit üretim (santrale entegre GES) imkânlarını değerlendiriyor; jeotermal akışkandan kritik minerallerin (özellikle lityum) ayrıştırılması gibi ilave değer alanlarına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları da sürdürüyoruz.

• Naturel Holding’in iştirakleriyle birlikte sahip olduğu toplam kurulu güç 354,07 MWm

• Global Carbon Council’den alınan karbon sertifika sayısı 276.000

• Jeotermal enerji santralleri için planlanan toplam yatırım tutarı 1,5 milyar dolar

Sürdürülebilir tahvil ihracı: Margün Enerji'nin uzun vadeli jeotermal ve diğer iklim teknolojileri yatırımlarına kaynak oluşturmak amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yurt dışında satılmak üzere 350 milyon Amerikan Doları veya muadili tutara kadar Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı (Green Bond) ihraç edilmesine karar verildi. İhraçtan elde edilecek gelirlerin jeotermal ve sürdürülebilirlik temalı yatırımların finansmanında kullanılmasını planlıyoruz; başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı ve onaya ilişkin duyuru 04.06.2026 tarih ve 2026/34 sayılı bültende yayımlandı. Esenboğa Elektrik tarafından, Margün Enerji'nin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2,91'ine tekabül eden payların hızlandırılmış talep toplama (Accelerated Bookbuilding) yöntemiyle, %95'in üzerindeki bölümünün yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara satışı sonuçlandı ve yaklaşık 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 100 milyon dolar yabancı sermayeyi ülkemizdeki yenilenebilir enerji yatırımları için getirmiş olduk. Elde edilen gelir, Margün Enerji'nin uzun vadeli yatırım stratejileri ile kapasite büyümesini desteklemek amacıyla, özsermaye finansmanı için hissedar kredisi olarak kullandırılacak.

SPK cezasına ilişkin açıklama: Benderli, gruba uygulanan SPK cezasına ilişkin bir soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki söz konusu ceza yaklaşık iki yıl öncesinde, 2024 yılı içerisinde gerçekleşmiş bir işlemden dolayı verilmiştir. Yani güncel herhangi bir işlem ya da bir konu ile ilgili değildir. İki yıl önce, o dönemki yatırımcı ilişkileri departmanımızda çalışanlarımızın, bir pay satış bilgi formunu hazırlamayı sehven atlamaları ve sonucunda da pay satış bilgi formu ilan edilmeksizin şirket paylarının borsada satışa konu edilmesinden dolayı tarafımıza uygulanmış idari bir para cezasıdır. "

Jeotermalde kurulu güç büyüyecek

Naturel Holding İcra Kurulu Başkanı Tolgay Benderli’ye elektrik enerjisi üretim tesisi devir alımı ile ilgili süreçle ilgili gelişmeleri sorduğumuzda ise şu bilgileri verdi: “Margün Enerji'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda; bağlı ortaklığımız Margün Jeotermal tarafından, bünyesinde 24 MWm kurulu güce sahip Hez Moralı JES-1 elektrik üretim santralini barındıran Hez Enerji'nin 105,5 milyon dolar bedelle satın alınmasına yönelik hisse devir sözleşmesini imzaladık. Aydın ili Germencik ilçesinde faaliyet gösteren ve toplam 24,00 MWm kurulu güce sahip santralden yıllık yaklaşık brüt 200.569.000 kWh elektrik üretimi yapmayı bekliyoruz. Aydın Söke-Germencik'te 9.054,92 hektarlık alanı kapsayan jeotermal işletme ruhsatlı sahada santralin mevcut kapasitesinin artırılmasına ilişkin gerekli teknik çalışmaları tamamladık. Genişleme yatırımları kapsamında öngörülen kapasite artışları dikkate alınarak, yaklaşık 100 MWe kapasitede bir şalt sahası ve trafo merkezi daha önceden kuruldu. İlerleyen dönemde ilave yapımını planladığımız 72 MWm jeotermal santralin bağlantıları için gerekli altyapı hazır olup, ilgili yatırımların planlamalarını gerçekleştiriyoruz. Denizli Sarayköy, Denizli Buldan ve Manisa Alaşehir'de sözleşme kapsamında devri gerçekleşecek diğer jeotermal işletme ruhsatlı sahalara ilişkin gerekli teknik çalışmalar da tamamlanmış olup, toplam 144 MWm kapasiteli jeotermal santral yapımını ayrıca planlıyoruz."