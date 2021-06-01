Naturelgaz gelirlerini yüzde 46 artırdı

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

İlk çeyrekte Naturelgaz'ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 artarak 125.2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 21.6 milyon TL'ye yükseldi.

Naturelgaz'ın özkaynakları 358.1 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, üç aylık net dönem karı 858 bin TL oldu.

'2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptık'

Şirketin 2021 yılı ilk çeyrek finansal performansını değerlendiren Naturelgaz CEO'su Hasan Tahsin Turan, "Pandemi döneminin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için operasyonel verimliliğe ve risk yönetimine her zamankinden daha fazla önem verdik, operasyonlarımızı kur riskinden arındırdık. Sağlıklı bilanço yapımız sayesinde güçlü sonuçlar elde ettik" ifadelerini kullandı.

Şirketin nakit akışını iyileştirirken borçluluk oranını da önemli ölçüde düşürdüklerini belirten Turan, "2020 yılı sonunda 105 milyon TL olan net borç rakamımız, halka arzdan sağladığımız nakit girişi ile 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla 26 milyon TL net nakit fazlası olarak gerçekleşti. Bu sayede, önümüzdeki dönemde finansman giderlerimizde de ciddi azalma bekliyoruz" dedi.

Turan, "Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.