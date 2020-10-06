Naturelgaz Genel Müdürü Turan: ‘Keşif’ doğalgaz sektörüne büyüme ve istikrar getirecek

06 Ekim 2020

DÜNYA Talks’ın bu haftaki konuğu Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, canlı yayında Ceyhun Kuburlu’nun sorularını yanıtladı.

Taşımalı doğalgaz alanında faaliyet gösteren bir firma olduklarına işaret ederek, “Türkiye’de bu alanda çok olumlu gelişmeler var, önümüzdeki dönemde Karadeniz’de doğalgaz keşfedilmesinin de etkisiyle sektörde çok önemli gelişmeler olacağına inanıyoruz. Daha oturmuş, daha istikrarlı, piyasaları daha iyi işleyen enerji sektörü göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

Son yıllarda enerji sektöründe ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Turan, “Yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye’de enerji alanında arz güvenliği tehdidi bulunmuyor. Türkiye ihtiyacı olan gazı tüketiciye rahatça sunabiliyor” diye konuştu.

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Türkiye’de enerji alanında son yıllarda önemli adımlar atıldı. Yenilenebilir tarafta da önemli yatırımlar yapıldı. Bu yenilenebilir yatırımların elektrik fiyatlarına da olumlu katkısı oldu” ifadelerine yer verdi.

Naturelgaz, pazarın lideri

Naturelgaz olarak daha çok CNG tarafına yoğunlaştıklarını belirten Turan, “Türkiye’de CNG tarafından yüzde 70 pay ile pazar lideriyiz. CNG, LNG toplamında da yüzde 23 payla lideriz” dedi.

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, Dünya canlı yayınında şu görüşleri dile getirdi:

“Doğalgazın ilçelere de taşınması üzerine bizler de 2017’den itibaren ilçelere dağıtıma başladık. Bazı ilçelere boru hattı hemen gitmiyor, bazılarına hattın gitmesi ekonomik değil. İhalesini kazandığımız 40’ın üzerinde ilçeye doğalgazı biz götürüyoruz.”

“Naturelgaz olarak 2019 gelirlerimizin 84’ünü dökme taraftan elde ediyoruz. İlçelere taşıma tarafı daha yeni. İlçelere taşımamızın 2019 gelirlerimiz içindeki payı da yüzde 17 gibi.

Bu ilçelerdeki dağıtım, gaz dağıtım firmalarının yetkisinde. Bizler gazın ilçeye kadar taşımasını yapıyoruz. İlçelere gaz taşınması alanında işlerin hızlı büyüyeceğini düşünüyorum.”

Pandemi dönemini sorunsuz geçiriyoruz

“Pandemi sürecinde sanayi tarafında biraz yavaşlamalar oldu, doğalgaz tüketimi tarafında azalmalar oldu. Global Yatırım Holding ve Naturelgaz olarak, pandemi sürecine çok hızlı adapte olduk ve hiçbir sorunla karşılaşmadık.”

“Geniş bir yelpazeye hizmet verdiğimizden dolayı, işlerimizde olumsuz yaşanmadı.”

Sektör hızlı büyüyecek

Naturelgaz Genel Müdürü Turan gelecek ile ilgili öngörülerini de şöyle paylaştı:

“Doğalgaz tarafında, özellikle keşif sonrası önemli gelişmeler olacağını düşünüyoruz.

Dökme tarafında iş hacminin büyüyeceğini, yeni ilçeler eklenmesi ile birlikte ilçelere taşıma alanında olumlu gelişmeler olacağını tahmin ediyoruz.

Asıl olumlu gelişmenin doğalgazlı araçlar alanında olacağını düşünüyoruz.”