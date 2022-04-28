Naturelgaz, ilk çeyrekte kârını yüzde 148 artırdı

Global Yatırım Holding’in iştiraki Naturelgaz, 2022 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Naturelgaz'ın satış gelirleri 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 268 artarak 461,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde şirketin satış hacmi ise yüzde 41 artarak 67,9 milyon Sm3 seviyesine yükseldi.

Şehir Gazı iş kolunda boru hattı şebekesine bağlı olmayan ilçe ve beldelerin doğal gaz ihtiyacını karşılamak amacıyla, doğal gaz dağıtım şirketlerine taşımalı yöntem ile doğal gaz satışı yapan Naturelgaz’ın bu işkolundaki satış hacmi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 84 artışla 35,1 milyon Sm3 seviyesine yükseldi.

Naturelgaz’ın brüt kârı 2022 yılı ilk çeyreğinde 80,5 milyon TL oldu. 2021 yılında toplam 137 milyon TL brüt kâr elde eden şirket, brüt kârda görülen bu büyüme ile 2021 yılı toplam brüt kârının yüzde 60’ını yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirmiş oldu. Brüt kâr tutarında gerçekleşen bu büyümeye en önemli katkıyı, artan şehir gazı satışları ile mevsimsellik etkisinin önemli ölçüde azalması ve bu sayede maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi sağladı.

Şirket’in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 192 artış göstererek 63 milyon TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 0,3 milyon TL olan vergi öncesi net kâr ise 2022 yılı ilk çeyreğinde 41,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

“2022 yılına çok iyi bir başlangıç yaptık”

Yılın ilk çeyreğine ilişkin verileri değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, şunları söyledi: “Naturelgaz olarak 2022 yılına hem operasyonel hem de finansal anlamda çok iyi bir başlangıç yaptık. Satış hacmimizdeki ve kapasite kullanımımızdaki artışlar ile operasyonel verimliliğimizi önemli bir seviyeye getirdiğimizi, bu verimlilik artışının finansal sonuçlarımız üzerindeki yansımalarını 2022 yılı içerisinde daha net bir şekilde göreceğimizi belirtmiştik. 2022 yılı ilk çeyreğinde 63 milyon TL FAVÖK elde ettik. Vergi öncesi kâr tutarımız ise 41,8 milyon TL oldu. Hedeflerimizin ve geçen senenin aynı dönemine göre beklentilerimizin üzerinde sonuçlarla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.”