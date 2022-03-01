Naturelgaz’dan 26,2 milyon lira net kâr

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, 2021 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Naturelgaz’ın satış gelirleri 2021 yıllında yüzde 54 artışla 696,4 milyon liraya yükseldi. Brüt kârı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 137 milyon lira çıkan şirketin net dönem kârı ise 26,2 milyon lira oldu. Şirketin 2021 yılı satış hacmi de aynı dönemde yüzde 17 artarak 202,9 milyon metreküpe ulaştı.

2020 yılı sonunda SOCAR Türkiye'nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devir alınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme şirketin satış hacmindeki artışa katkı sağladı. Bu büyümeyle LNG satış hacmi yüzde 242 artarak 11 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Naturelgaz'ın şehir gazı satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı şirketin strateji ve hedeflerine uygun olarak, 2021'de artış gösterdi. Şehir gazı iş kolunda, 2020 yılı sonunda yaklaşık 51 ilçe ve beldeye CNG ürünü ile doğal gaz ulaştıran şirket, 2021 yıl sonu itibarıyla doğal gaz tedarik ettiği ilçe ve belde sayısını 80'e çıkardı. Mevcut ilçelerdeki abone sayısındaki artış da şehir gazı satış hacminin artışına katkı sağladı.

FAVÖK’ü 95,9 milyon lira oldu

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 95,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Naturelgaz'ın 2020 yılı sonunda 105,3 milyon lira olan net finansal borç tutarı ise 2021 yılı sonunda 12,8 milyon lira net nakit fazlası olarak gerçekleşti. Bu dönemde şirketin öz kaynak tutarı 574,9 milyon lira oldu.

2021 yılı rakamlarını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “2017 yılından beri faaliyet gösterdiğimiz şehir gazı iş kolumuzda önemli bir büyümeye imza attık. Şehir gazı faaliyetlerimizle satış hacmimizi artırmanın yanı sıra satışlarımızdaki mevsimsellik etkisini önemli ölçüde azalttık. Satışlarımızın tüm yıla dengeli yayılımının sağlanması, kapasite kullanımı ve operasyonel verimlilik açısından şirketimizi oldukça ileri bir noktaya taşıdı. Bu dengelenmenin etkilerini finansal sonuçlarımız üzerinde 2022 yılında daha net bir şekilde göreceğiz. Ülkemiz için de oldukça önemli olan şehir gazı faaliyetlerimizin bu şekilde gelişimi bizim açımızdan oldukça gurur verici, bu faaliyetlerimiz sayesinde boru hattına erişimi olmasa bile doğal gazın daha fazla ilçe ve beldemize ulaşmasını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.