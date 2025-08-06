Naturelgaz’dan yılın ilk yarısında güçlü finansal performans

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre satış hacmini yüzde 25 artırarak 195 milyon Sm³ seviyesine taşıdı.

Operasyonel verimlilikteki iyileşmeler ve etkin maliyet yönetimi sayesinde FAVÖK yüzde 40 artışla 871,7 milyon TL’ye ulaşırken, net kâr yüzde 311 artışla 428,9 milyon TL’ye çıktı. Vergi öncesi kâr ise yüzde 303 artışla 735,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin gelirleri yüzde 16 artarak 3 milyar 662 milyon TL’ye ulaştı.

Şehir gazı iş kolunda, 2024 yılı sonunda 132 ilçe ve beldeye hizmet verilirken, 2025’in ilk yarısında bu sayı 126’ya geriledi. Ancak abone artışı sayesinde şehir gazı satış hacminde büyüme devam etti.

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Satış hacmimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak 195 milyon Sm³ seviyesine taşıdık. Verimlilik odaklı yatırımlarımız ve etkin maliyet yönetimimizle finansal performansımızı güçlendirdik. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize kararlılıkla ilerlediğimizin göstergesidir. Ayrıca Temmuz ayında Muş’taki GES projemizi tamamlayarak devreye aldık. Bu yatırım enerji maliyetlerimizde önemli tasarruf sağlayacak ve verimliliğimize katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.