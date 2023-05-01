Naturelgaz'ın FAVÖK'ü 110,7 milyon TL

Global Yatırım Holding iş­tiraki Naturelgaz'ın brüt kârı ilk çeyrekte, geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 50 artış­la 121 milyon liraya yükselirken, şirketin FAVÖK'ü yüzde 76 ar­tışla 110,7 milyon lira oldu. Şir­ketten yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde Naturel­gaz'ın toplam satış hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüz­de 10 oranında artarak 75 mil­yon standart metreküp seviye­sine yükseldi. Doğal gaz dağıtım şirketlerine taşımalı yöntem ile doğal gaz satışı yapan Naturel­gaz'ın bu işkolundaki satış hac­mi, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 ar­tışla 51,2 milyon standart metre­küp oldu.