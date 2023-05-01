Naturelgaz'ın FAVÖK'ü 110,7 milyon TL
Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın brüt kârı ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 121 milyon liraya yükselirken, şirketin FAVÖK'ü yüzde 76 artışla 110,7 milyon lira oldu.
Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın brüt kârı ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 121 milyon liraya yükselirken, şirketin FAVÖK'ü yüzde 76 artışla 110,7 milyon lira oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde Naturelgaz'ın toplam satış hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 oranında artarak 75 milyon standart metreküp seviyesine yükseldi. Doğal gaz dağıtım şirketlerine taşımalı yöntem ile doğal gaz satışı yapan Naturelgaz'ın bu işkolundaki satış hacmi, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 51,2 milyon standart metreküp oldu.