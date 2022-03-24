Navlungo, ‘unicorn’ olma yolunda üç kıtaya açılıyor

Aysel YÜCEL

Dijitalleşmenin önem kazandığı pandemi döneminde hızlı bir büyüme sürecine giren Navlungo, yurt dışı atağına geçiyor. Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, yurt dışında İngiltere, ABD ve Dubai’de şirket kurmaya hazırlandıkları açıkladı.

Türkiye’nin ilk dijital lojistik firmalarından biri Navlungo, 2019 yılında 4 girişimci tarafından kurulmuştu. Yurt dışına ürün göndermek isteyen firmalara anında lojistik teklifleri üretip satın alma süreçlerini yöneten Navlungo, 75 lojistik firmasını tek platformda buluşturuyor. Teknoloji odaklı lojistik operasyon merkezi olarak hizmet veren Navlungo platformu üzerinden 3 binin üzerinde rotada yüzlerce taşıyıcıdan alınan teklifleri sunmanın yanı sıra ihtiyaca göre sınıflandırarak 1 dakika içinde satın alınabilir noktaya getiriyor. Platform, hava, kara, deniz ve tren yolu alternatiflerini bir arada sunuyor. Yük sahiplerine malını alıcısına gönderme sürecinde maliyet ve zaman avantajı sunmayı amaçlayan Navlungo’da parsiyel ya da komple seçenekleri bulunuyor. Teklif sürecini tamamlayan bir KOBİ’nin kapısından yükünü teslim alıyor, yurt dışındaki alıcısının kapısına teslim edilene kadar tüm süreci yönetiyor. Bugüne kadar 10 bine yakın firmaya hizmet sunan Navlungo’da 250 bin adetin üzerinde de satın alma gerçekleşti.

İngiliz KOBİ’leri dünyaya açacak

DÜNYA’ya konuşan Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, iş modellerini yurt dışına taşımaya hazırlandıklarını açıkladı. Navlungo’nun yurt dışı yatırımında ilk durağının İngiltere olması planlanıyor. İsa Korkmaz, “İngiltere, e-ticaret potansiyeli yüksek bir ülke. Hem satıcı hem alıcı internetten satmaktan mutlu. AB’den ayrıldığı için de bürokrasi daha kolay. Türklerle ilişkileri iyi. İngiltere adeta Türklerin ikinci vatanı oldu. Türkiye ile ticaret çok arttı. Çok fazla Start- Up oraya yatırım yaptı” diye konuştu. Şirketin yurt dışı yatırımlarında sonraki durağı ABD ve Dubai olacak.

Navlungo, yakın dönemde depolama ve e-ticaret fulfillment hizmeti veren Park Palet’e 50 milyon TL’ye yatırım yaparak bünyesine katmıştı. Navlungo, bu satın almayla birlikte müşterilerne 15’i yurt dışı olmak üzere 292 depoda; kargo, depolama ve e-ticaret fulfillment hizmetlerini tek panelden yönetme fırsatı sunacak. 2 milyon 300 bin paletlik hacmi ile Türkiye’nin en geniş depolama alanına sahip kuruluşu olma unvanına ulaşan Navlungo, bu hizmeti Parkpalet markası altında veriyor olacak. İsa Korkmaz, Park Palet ile ABD, Almanya, İngiltere ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 6 ülkede depolama faaliyeti yaptıklarını belirterek, böylece müşterilerine zaman ve maliyet avantajı sunduklarını söyledi. Korkmaz, “Böylece KOBİ’lerin yurt dışındaki depolama sorununu da çözmüş oluyoruz. KOBİ’ler ürünlerini tek tek göndermek yerine, toplu olarak gönderip lojistik maliyetlerini düşürebiliyor” dedi.

Navlungo’da yatırımcı sayısı artıyor

Navlungo olarak en önemli hedeflerinden birinin lojistik sektöründen bir 'unicorn' çıkarmak olduğunu vurguladı. İsa Korkmaz, “Lojistikte unicorn olmaya en yakın girişimci şirket olduğumuzu düşünüyoruz. 1 milyon dolarlık yatırım turumuz bitmek üzere. Yurt dışı yatırımlarımızın ardından ABD ve İngiltere gibi ülkelerden de 5 milyon dolar, 10 milyon dolar yatırımlar alarak, Getir’in girmiş olduğu yola girmeyi umduğumuz bir yapılanmamız var” dedi. Navlungo bu yıl istihdamını da artıracak. Ayrıca 5 milyona yakın da yatırım planı var.