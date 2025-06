Naz Teknik OSGB, yapay zeka destekli görüntü işleme ile iş güvenliğinde yeni bir dönem başlatıyor

Takip Et

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin açıkladığı verilere göre sadece geçtiğimiz nisan ayında 152 işçi hayatını kaybederken, son on üç yılda da en az 2 bin 728 genç işçi yaşamını yitirdi. Kayıpların yaşandığı illerin başında ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler yer aldı. 2025 itibarıyla yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ise söz konusu iş kazaları ve işçi kayıplarının önüne geçilmesine yardımcı olurken; Türkiye iş sağlığı ve güvenliği ekosisteminde sıfır iş kazası hedefiyle çalışan Naz Teknik Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), yapay zeka destekli görüntü işleme sistemiyle iş güvenliğinde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

2028 yılı itibarıyla devreye alınması planlanan bu sistemle fabrika ve sanayi tesislerinde saha güvenliğini anlık olarak analiz eden, riskleri tespit eden ve aksiyon alınmasını sağlayan akıllı bir modül geliştiriliyor.

“Kameralara özgü protokollerle sistem, tehdit seviyesine göre güvenliği bilgilendirebiliyor”

Hem ülkemizde hem de uluslararası arenada yüksek marka değerine sahip, sektörel öncülüğüyle tanınan şirketlerin güvenliğini emanet ettiği çözüm ortağı Naz Teknik OSGB’nin CEO’su Alptekin Balaban, projelerine ilişkin şu açıklamada bulundu: “İş sağlığı ve güvenliği sektörü, yıllardır manuel takip ve kontrol sistemleriyle ilerliyordu. Ancak bu yöntemlerin getirdiği en büyük handikaplardan biri, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin sahada bulunmadığı durumlarda eksikliklerin tespitinde yaşanan zorluklardı. Evrak takibinin sınırlı kalması, sürecin dijitalleşmemesi gibi nedenlerle yaşanan bu boşluklar, olası bir hukuki süreçte doğrudan iş güvenliği uzmanlarını sorumlu hale getirebiliyor. İşte tam da bu noktada devreye giren yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojimizle sektörde bir dönüşümün kapısını aralıyoruz.”

Naz Teknik OSGB’nin geliştirdiği sistemde, fabrikalarla yapılan anlaşmalar kapsamında işyerine entegre edilen kamera sistemleri, yapay zeka destekli görüntü işleme yazılımıyla buluşturuyor. Bu yazılım, çalışma alanlarında meydana gelen tehlikeli durumları analiz ederek, önceden belirlenen protokollere göre ilgili kişilere anında bilgi aktarıyor. Her kameraya özgü oluşturulan protokoller sayesinde, sistem tehdit seviyesine göre güvenliği bilgilendiriyor. Anons sistemini devreye sokabilecek veya ilgili yöneticilere otomatik uyarılar gönderiyor.

Yapay zeka destekli dinamik risk değerlendirmesi de sunuyor

Yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinin geleceğinde de çok daha yenilikçi bir vizyonun bulunduğunu söyleyen Naz Teknik OSGB’nin CEO’su Alptekin Balaban, “Bu yolculukta, teknolojiyi insanın önüne koymadan, insanı teknolojiyle güçlendirmeye devam ediyoruz. Saha içinde gezen yapay zeka destekli mini dronelar, ortamı analiz ederek tehlike tespiti yapacak ve verileri doğrudan yapay zekaya iletiyor. Yapay zeka, görüntüdeki tehdidi analiz ederek önceden tanımlanmış kodlara göre gerekli aksiyonları otomatik olarak başlatabiliyor. Bu aksiyonlar arasında iş güvenliği uzmanına uyarı göndermekten, 112'yi aramaya ya da fabrika içi anons sistemini çalıştırmaya kadar birçok seçenek yer alıyor” şeklinde konuşarak sistemlerinin işleyişi hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Buna göre Naz Teknik OSGB’nin yeni teknolojisi, yalnızca anlık müdahalelerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda dinamik bir risk değerlendirme süreci de sunuyor. Görüntü işleme teknolojisi, işyerinde oluşan riskleri CRM sistemiyle entegre bir şekilde analiz ederek otomatik görev atamaları oluşturuyor. Örneğin, sistem bir tehlike algıladığında, "risk değerlendirmesi güncellendi, lütfen kontrol ediniz" şeklinde otomatik bir görev, ilgili uzmana iletiliyor.

“İş güvenliği uzmanı, teknolojik anlamda da desteklenmeli”

“Bu teknolojinin dünyada ilk kez uygulandığını iddia etmiyoruz. Ancak, onu bu denli entegre eden, çeşitlilik kazandıran ve iş güvenliği alanına bu vizyonla adapte eden öncü ekiplerden biri olma hedefindeyiz. Çünkü biz, iş güvenliği uzmanının sadece sahada değil, teknolojik anlamda da desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz” diyen Naz Teknik OSGB’nin CEO’su Alptekin Balaban, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“En büyük hedefimiz, her iş güvenliği uzmanımıza dijital bir asistan kazandırmak. 2028 vizyonumuz doğrultusunda, insanı merkeze alan dijitalleşme adımlarımızla her saha verisini anlamlı aksiyonlara dönüştürüyoruz. “Çalışanın olduğu her yerde” sloganıyla hareket ederken, kurumsallaşma ve sistemleşme alanlarında sektöre öncülük ediyoruz. Dijital çözümlerle iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini daha hızlı, doğru ve sürdürülebilir hale getiriyoruz. Yapay zeka ile iş güvenliğini entegre edecek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”