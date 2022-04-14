Nazar Tekstil, uzun lifli pamukta ithalatı kısacak

Ali ESKALEN

Kahramanmaraş’ta pamuk ipliği üretimi yapan Nazar Tekstil, pamuk üretimi artırmak için TÜBİTAK projesine imza atıyor. Şirket, üniversite-sanayi işbirliğiyle geliştirdiği proje ile tamamı ithal edilen uzun lifli pamuk üretimini özendirmeyi, bu alandaki ithalatı azaltmayı hedefliyor.

Türkiye’nin dünyanın en önemli pamuk üreticisi ve tüketicisi ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, “Pamuğun dünya üzerindeki stratejik değeri yükselerek devam ediyor.” dedi.

Pamuğun; tarım, tekstil ve diğer yan sektörlerde yarattığı istihdam ile hem sosyo-ekonomik yönden hem de ülke ekonomisine sağladığı katma değer bakımından önemli kültür bitkilerinden biri olduğunu ifade eden Kurtul, “Ülkemiz, pamuk üreten ve tüketen ülkeler sıralamasında 6’ncı konumda yer alıyor. Türkiye’nin yıllık pamuk üretimi yaklaşık 900 bin ton, pamuk tüketimi ise 1,6 milyon ton civarında. Türkiye’nin pamuk ipliği üretiminin yüzde 36’sını karşılayan Kahramanmaraş’ın 3,5 milyon metrekare olan kendi verimli tarım arazilerinde pamuk üretimi gerçekleştirebilmesi önemli. Bu sebeple pamuk üreticiliğine sahip çıkmak ve tamamı milli, genetiği ile oynanmamış kendi pamuğumuzu üretmek için bu yola çıktık.” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’de uzun lifli pamuk üretilmiyor”

Kurtul, Türkiye’nin pamuk üretiminin tamamını yerli ve yabancı ıslah çalışmalarından elde edilen gossypium hirsutum L. türü çeşitlerle yaparken, gossypium Barbadense L. türü yani uzun lifli çeşide henüz sahip olmadığını belirterek, “Bu nedenle tekstil endüstrimiz ekstra uzun, lif mukavemeti çok yüksek, üniform ve ince olan gossypium Barbadense L. türü liflerini ithal etmek durumunda kalıyor.” diye konuştu.

Projenin hazırlanmasından önce Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile toplantılar gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurtul, şöyle devam etti: “Gayretlerimiz sonucunda üniversite sanayi işbirliği 1505 TÜBİTAK projemiz onaylandı. Projeden elde edilen pamuk lifleri ile kaliteli iplik için tamamen dışarıdan aldığımız hammaddenin yurt içinden elde edileceğini umuyoruz.”

“60 MİLYON DOLARLIK İTHALATI ÖNLEMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Türk tekstil sektörünün farklı numaralarda pamuk ipliği üretebildiğini belirten Kurtul, “Bu farklılık pamuk lifinin kalitesi ile doğru orantılı. Günümüz verileri ile kaliteli iplik üretimi için her yıl Türk tekstil sektörü tarafından yapılan 6.500-7.000 ton ekstra uzun lif ithalatının çoğunluğu başta ABD olmak üzere Mısır, İsrail ve Türkmenistan’dan yapılıyor.” bilgisini verdi.

Bu proje sonucunda yaklaşık 60 milyon USD tutarında pamuk ithalatına ödeme yapılmasının kademeli olarak son bulacağını savunan Kurtul, “En önemli kazanım ise hammadde temininin ülke içinde sürdürülebilir bir model ile yapılacak olması. Şehrimizin ülkemizin ekonomisinin sürdürülebilir olması için kendi hammaddemizi üretmek çok önemli.” şeklinde konuştu.