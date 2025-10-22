NBA maçlarının Türkiye yayın haklarını Amazon Prime aldı
Amazon Prime NBA Türkiye'nin yayın haklarını 11 yıllığına satın aldığını açıkladı. Amazon Prime üyeleri ek ücret ödemeden Türkçe spiker eşliğinde NBA maçlarını izleyebilecek.
Basketbol severler için dikkat çekici haber Amazon'dan geldi. Amazon 11 yıllığına NBA maçlarının Türkiye yayın haklarını aldığını açıkladı. 25 Ekim 2025 tarihinden itibaren tüm Amazon Prime üyeleri ekstra ücret ödemeden NBA maçlarını Türkçe spiker eşliğinde izleyebilecek.
Basketbol yayınlarının önde gelen spikerlerinden Kaan Kural ve İnan Özdemir'in de Amazon Prime ekibinde yer alacağı açıklandı.
