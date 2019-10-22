NDesign’dan 10 bölgeye hatıra ormanı

22 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Bugünün ve geleceğin en büyük sorunu olan küresel ısınmaya karşı doğayı, insanı ve hayatı korumak için yola çıkan NDesign, “Sizin de Bir Dikili Ağacınız Olsun” mottosuyla, çalışanları, müşterileri, bayileri ve çözüm ortakları adına fidan bağışında bulunuyor. NDesign, bu proje ile gelecek kuşaklara güzel bir çevre, temiz bir hava, yeşil bir dünya ve yaşanılabilir bir hayat bırakmak istiyor.

NDesign, projeyi Çevre Kuruluşları Koruma Derneği (ÇEKUD) ile birlikte yürütecek. NDesign Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, “Tüm NDesign müşterileri, çalışanları ve çözüm ortaklarının bu projeye destek vermelerini bekliyoruz. Biz sadece iyi ürünler geliştirmek ve üretmek için değil daha iyi bir dünya ve daha mutlu hayatlar için de çalışıyoruz. Hayatı zenginleştirmek, mutlu nesiller ve iyi bir gelecek için projeler üretiyor ve biz diyoruz ki, hep birlikte daha iyi bir gelecek bizlerin çabasıyla gelecek. NDesign’ın bu projesine destek verdiği için ÇEKUD’un çok kıymetli yöneticilerine ve başkanına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hedefimiz ülke sınırlarımız içerisinde 10 değişik bölgede birer hatıra ormanı oluşturmak. İlk hatıra ormanımızı Çanakkale ilinden başlayarak gerçekleştiriyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüzün, ihtiyaç önceliğine göre belirleyerek, diğer 9 ilde de, NDesign olarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her bir fidanın, umutlarımızla birlikte yeşerip büyümesini, yeni nesillere, tabiatın hediyesi olmasını dileriz” dedi.

Güleç, amaçlarının projenin etki alanını genişleterek sürdürülebilir bir hale getirmek olduğunu söyledi.