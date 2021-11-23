Nef, 10 yeni ülkeye açılacak

Gayrimenkul sektöründeki gelişmelere değinen şirketlerinin gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yeni ülkelere açılmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Yurt dışının kendileri için çok önemli olduğu belirten Timur, “Orada yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Kısa süre sonra yeni ülkelerin devreye gireceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konut tarafında bu yıl gelirlerinin yüzde 60'ının yurt dışından olacağını açıklayan Timur, yurt dışı gelirlerinin beklentilerini aştığını vurguladı. Yurt dışı gelirlerinin yüzde 40 civarında olmasını beklediklerini kaydeden Timur, “Bu kadar yüksek olmasının sebebi ABD'deki iyi satışlar. Amerika'daki proje çok iyi bir satış rakamına ulaştı. Projenin 8 ayda yüzde 64'ü satıldı. Bir taraftan doların yükselişinden dolayı da buradaki TL satışlarımızın payı azaldı. Her ne kadar bu seneki yerli ciro yükselse de yurt dışı tarafı ön plana çıktı." diye konuştu.

"Nef Arsa ile çok geniş bir kesime sesleneceğiz"

Hayata yen geçirdikleri Nef Arsa girişimine ilişkin de bilgi veren Timur, Türkiye'de bir konut projesinin üretiminin ortalama 36 ay sürdüğünü, dünyada üretimi bu kadar uzun süren başka bir tüketim malzemesi olmadığını, 36 ay boyunca maliyet riskinin üretici üzerinde olduğunu anlattı.

Nef Arsa ile maliyet riskine girmeden daha geniş bir alıcı kesimine sesleneceklerini ve müşterilerinin kolay ve ulaşılabilir fiyatlarla arsaya ulaşabileceğini dile getiren Timur, şu açıklamalarda bulundu: "Büyük arsalar alıp ana plan üzerine çalışmaya başladık. 300 ve 500 metrekare parsellerle planlamalar yapıyoruz. 50-70 bin liradan 500-600 bin liralara kadar bir ürün çıkardık. Çoğunluğunu Marmara ve Ege bölgelerini oluşturan bu yeni ürünümüzü önümüzdeki günlerde tanıtacağız. Hangi yerlerde, hangi bölgelerde tüketicilerimiz ile buluşturacağımızı duyuracağız. Satışa yaklaşımım, öncelik en zor yerden başlamak. Mersin'de başladım bu işe. Dolayısıyla zorluklardan nasıl bir inovasyon çıkarılabileceğini keşfettim. 1,5 yıldır bu ürünün satışını deneyimleme fırsatımız oldu. Şu an ev fiyatları arttığı için daha geniş bir kitleye seslenme fırsatımız olacak. Aynı zamanda kendimizi bir maliyet riskine sokmayacağız. Müşterilerimizin ulaşılabilir fiyata arsa alabileceği bir proje oldu."

Türkiye’de yılık 700-800 bin arasında bir konuta ihtiyaç var

Konut fiyatlarındaki yükselişin daire almayı zorlaştırdığına dikkat çeken Erden Timur, "Türkiye'de her yıl 700 bine yakın konut ihtiyacı var. Yıllık 1,2-1,3 milyon konut satılıyor bunun 500 bini yeni konut. Belli lokasyonlarda belirtildiği gibi balon olabilir, onun adı arz fazlalığı. 6-7 yıl balon denilen noktada konut satışları arttı. Konjonktürel sıkıntılara rağmen bu artış gerçekleşti. Bunun ikamesi olmadığını, verinin yanlış yorumlandığında evin ikamesinin olmadığını paylaştık. Araçta ikame var ama evde yok. Evlenme, boşanma ve yeni ev alma ihtiyacını da göz önünde bulundurduğumuzda ülkemizde her yıl 700-800 bin arasında bir konut ihtiyacı bulunuyor." şeklinde konuştu.

"Almanya'da yeni projemiz başlayacak"

Erden Timur, Nef olarak New York'ta olduklarını, Londra'daki projelerinin bittiğini, Kazakistan'dakinin devam ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Kazakistan'daki projemizin ilk iki etabı bitmek üzere. Almanya'da da projemiz başlayacak. Türkiye gibi yurt dışında da fiyat artışları var ama kârlılık yükseliyor. Dünyada enflasyon olduğunda gayrimenkule yönelim artar. Gayrimenkul çünkü enflasyona karşı korumalı nadir yatırım ürünleri arasında. Örneğin Amerika'daki endeks yüzde 16 arttı. Amerika'da herhangi bir kalemin yüzde 16 artması ciddi bir artış. Ama o tarafta talep olunca patentli ürünlerimizle fark sağlayıp daha yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Bu gelişme Kazakistan'da da farklı değil. 10'a yakın ülkede çalışacağız. Bu ülkeleri tespit etmek için 35 ülkeyi araştırdık. Şu an dünyanın en pahalı arsası Türkiye'de. Yurt dışında ilk konut sahipliği için ciddi teşvikler veriliyor."