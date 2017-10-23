Nef, 2 günde 474 konut sattı

23 Ekim 2017

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, "İstanbul'un yeni yaşam ve eğitim vadisi Çekmeköy'de yapılacak üç ayrı projenin ilk ayağı olan Nef Çamlıtepe'deki 474 konutumuzun tamamı hafta sonunda satıldı. 2 günde 260 milyon liralık satış sektörün geleceği için ümit verici." dedi.

Timur yaptığı açıklamada, son 3 yıldır konut satış adedi ve ciro bazında sektör lideri olduklarını belirterek, yeni Nef Çamlıtepe projesiyle yeni bir rekora imza attıklarını söyledi.

Proje kapsamında 2 günde 474 konut satışı yaptıklarına işaret eden Timur, şu bilgileri verdi:

"Çekmeköy'de, toplam 1,2 milyar liralık proje değerine sahip üç ayrı proje, hem aileler hem de yatırımcılar için ayrıcalıklı bir yaşam ve yatırım fırsatı alanı sunacak. Bu rekor satış Nef olarak gurur verici ancak ülke için daha büyük anlamı var. Bu satış hem Nef'e hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi. Halkın ihtiyacına cevap verecek projeler ürettiğinizde bunun karşılığını görüyorsunuz.

İstanbul'un yeni yaşam ve eğitim vadisi Çekmeköy'de yapılacak üç ayrı projenin ilk ayağı olan Nef Çamlıtepe'deki 474 konutumuzun tamamı hafta sonunda satıldı. 2 günde 260 milyon liralık satış sektörün geleceği için ümit verici."

Satış süresinde noterin de geldiğini ve yerinde tesbit yaptığını bildiren Timur, satış başarısının hem Nef'e hem de Türkiye ekonomisine duyulan güvenin en somut göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Timur, proje kapsamında Fiba Grubu ile bir araya geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İhtiyaca cevap veren projelere imza attığınızda karşılığını görüyorsunuz. Toplam proje değeri 1,2 milyar lira olan, 230 bin metrekarelik arazi üzerinde yükselecek Nef Çekmeköy'ün ilk projesi Nef Çamlıtepe'de 1+1'den 4+1'e kadar farklı tiplerde, bahçeli, teraslı ve balkonlu 474 adet konut yer alıyor.

Nef Çamlıtepe'de 279 bin liradan başlayan ödeme planları, 36 ay vadeli şirket finansmanı veya 120 ay vadeli kredide yüzde 0,99 oran avantajı, sadece talep bırakan Nef müşterilerine öncelikli olarak sunuldu. Çok yakında Nef'in Çekmeköy'deki ikinci projesi Nef Ormantepe ve sonradan karar değiştiren Nef Çamlıtepe müşterilerinin yeniden satışa açılacak konutları, ön talep bırakıp hızlı satış nedeniyle istediği konutu alamayan Nef müşterilerine öncelikli olarak satışa açılacak."

"2018 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Erden Timur daha önce İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (İş GYO) ile ortak gerçekleştirilen İnistanbul projesinin bir günlük rekor satışını tazelediklerini belirterek, bugünkü piyasa ve ekonomide böyle bir satış rekorunun kendileri için büyük moral olduğunu söyledi.

Satışı biten projenin henüz lansmanının yapılmadığını, satış ofisinin bile açılmadığını vurgulayan Timur, "Basılı evrakı daha yapılmadan dairelerin satılması bizim açımızdan bir rekor, en önemli kısım ülke ekonomisine olan güven. Yıl sonu için sektörde yüzde 5 civarında bir büyüme bekleniyor. Şu an yakalanan ivme kasım ve aralık aylarında da devam ederse büyüme yüzde 5'in üzerinde de gerçekleşebilir. 2018 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.