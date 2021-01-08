Nef, New York’taki projesini 21 Ocak'ta satışa çıkarıyor

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul markalarından Nef, Avrupa ve Kazakistan’ın ardından New York’taki projesi için satış tarihini açıkladı.

Avdoo & Partners ortaklığında gerçekleşen Nef'in New York’taki projesi Saint Marks Place, 21 Ocak’ta satışa çıkacak. 210 milyon dolar büyüklüğüne sahip olan projede fiyatlar, 595 bin dolardan başlıyor.

Rezidansların yüzde 80’inin dış mekana ve geniş balkonlara sahip olduğu proje, toplam 12 kattan ve 100 rezidanstan oluşuyor. Nef’in patentli “Foldhome” konseptinin de yer aldığı projenin teslimi 2021 yılının son çeyreğinde gerçekleşecek.

2020’de 1 milyar 52 milyon TL ciro elde etti

Nef'in 2020 yılı performansını değerlendiren ve yeni projelerine dair açıklamalarda bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "teslim yılı" ilan ettikleri 2020’de 1 milyar 52 milyon TL satış cirosu elde ettiklerini bildirdi. Cironun yüzde 23’ünün Nef Online üzerinden gerçekleştiğine dikkat çeken Timur, sadece 1 Nisandan itibaren Nef Online üzerinden 4 bin 700’ün üstünde sunum gerçekleştirildiğini söyledi.

Bodrum’da Yalıkavak ve Gölköy’ün ardından üçüncü proje olarak Hebil koyunda Nef Reserve Hebil’i devreye alan alacaklarını açıklayan Timur, “Yine İstanbul’da Nef Reserve Kandilli projesinde ‘Koru Blokları’nı yakında satışa çıkacağız. Kazakistan’daki Nef Uptown projesinin ilk etabı 2021 yılı içerisinde teslim edilecek. 2021 yılında Nef Reserve Yalıkavak, Nef Reserve Gölköy ve Nef Bahçelievler teslim edilecek. Yeni Nef arsa projeleri satışa çıkacak.” dedi.

"Son 6 ayda bin 817 konut teslim ettik"

Nef olarak pandemi döneminde de çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Erden Timur, "Son 6 ayda tapusuyla beraber teslim ettiğimiz konut sayısı bin 817 olarak gerçekleşti. Son 6 ay içinde Nef Çekmeköy Çamlıtepe’de 496 konut ve mağaza, Nef Sancaktepe’de 453 konut ve mağaza, İnistanbul Konsept’te 599 konut ve mağaza, Nef Bahçelievler’de 298 konuttan oluşan 1. etap, Nef Reserve Yalıkavak’ta da 152 villa ve rezidanstan oluşan ilk etabın teslimleri gerçekleşti. Yılın 9 ayının pandeminin etkisi altında geçtiği göz önüne alınınca 1 milyar TL’yi aşan satış ciromuzla nispeten iyi bir yıl geçtiğini söyleyebiliriz. Öte yandan son yıllarda dijital pazarlama metotlarına yaptığımız yatırımların meyvelerini pandemi sürecinde topladık. 2020’de satışımızın yüzde 23’ünü online olarak dijital satış ofisimiz Nef Online üzerinden gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Bu yıl yeni arsa porjelerini de açıklayacak

Arsa segmentinde, Hirfanlı Baraj gölü kıyısındaki Nef City 82 dışında, bu yıl yeni arsa projelerini açıklayacalarını bildiren Erden Timur, “Burada beklediğimizden fazla talep görüyoruz. Bunun sebebi en fazla kar getirisi olması ile birlikte, kurumsal ve güvenilir bir alternatif sunmamızdan da kaynaklanıyor. Hukuki ve teknik analizi güvenilir danışmanlar tarafından tamamlanmış sorunsuz arsalara yatırım imkanı sunuyor olmamız, yine uluslararası mimarlık firmaları tarafından yapılmış masterplan ve konsept çalışmaları, gelişme potansiyeli yüksek bölgelerde imarlı, ruhsat almaya hazır arsalar sunmamız etkili. Ulaşılabilir fiyat ve ödeme koşullarıyla arsa alımını kolaylaştıran yatırım modelimiz ve de arsanın değerlenmesini beklerken arsa üzerinde teslim edilecek mobil evlerde oturum imkanı yatırımcıyı cezbediyor.” diye konuştu.