Nef Sancaktepe’de teslimler başladı

26 Şubat 2020

2019 başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan; yılın ikinci yarısında ise İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde 2.000’inci konutu teslim eden Nef, 2020’de de teslimlere devam ediyor. 6 blokta 436 konuttan oluşan Nef Sancaktepe’de bu ay itibariyle teslimlere başlayan Nef, projedeki teslimleri 3 ayda tamamlamayı hedefliyor. Tüm dairelerin satışının tamamlandığı projede teslimle birlikte tapular da dağıtılacak.

Foldcity ile tüm Nef’lerin kapıları açılıyor

Dünyada ilk kez uygulanan Foldcity sayesinde Nef Sancaktepe’de ev sahibi olan 436 kişi, şehrin 25 farklı lokasyonunda yer alan Nef projelerindeki Foldhome ünitelerini de kullanabilecek. Nef Sancaktepe’de yaşayanlar; hem projelerindeki 16 adet odayı evlerine istedikleri zaman ekleyebilecek, hem de diğer Nef projelerindeki misafir evlerini, ofisleri, sinemaları, çocuk kulüplerini, müzik stüdyolarını, spor salonlarını kişiye özel Foldcity kartları ile kullanabilecekler. Örneğin “Foldcity” ile bir Nef’te toplantısını yapıp, diğerinin sinema salonunda filmini izleyebilecek, başka bir Nef’in misafir evinde kalabilecek. Sporunu da bir Nef’te yapabilecek.

2020 yılında teslimler devam edecek

2019 yılında konut teslimlerini aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, “2019 yılında teslim ettiğimiz konut sayısı 2 bini geçti. Bu rakam son 4 yılı değerlendirdiğimizde 18 projede 6 bin konutu aşmış durumda. 2020 yılında da konut teslimlerine devam edeceğiz. Nef Sancaktepe’nin ardından, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Bahçelievler projelerin de teslimlerine 2020 içerisinde başlayacağız.” dedi.