Nef Solution, risk yönetim platformunu hayata geçirdi

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), Türkiye’deki iş dünyasının önemli bir bölümünü teşkil ediyor. KOSGEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun yürüttüğü araştırmaya göre KOBİ'ler, ülkemizdeki tüm işletmelerin yüzde 99,8'ini oluşturuyor. İstihdamın yüzde 72'sine katkıda bulunan KOBİ’lerin elde ettiği ciro, Türkiye'deki işletmelerin toplam cirosunun neredeyse yarısına (yüzde 49,4) karşılık geliyor. Öte yandan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün KOBİ ve Girişimcilerin Finansmanı 2022 raporuna göre KOBİ'lerin kullandığı kredilerin toplam işletme kredileri içindeki payı yüzde 30,8 oranında seyrediyor.

Bu verilerden yola çıkan teknoloji şirketi Nef Solution, özellikle küçük ve orta boyuttaki işletmelerin finansal enstrümanları daha iyi kullanabilmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalayabilmeleri için Fincheckup.ai adını verdikleri risk yönetim platformunu hayata geçirdiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Fincheckup.ai’ın iş stratejisinden sorumlu ortağı Derya Sarıkayalar, “Verileri okuduğumuzda, ülkemizin ekonomi ve istihdamındaki etkileri oldukça yüksek olmasına rağmen, KOBİ’lerin kredi ve benzeri finansal enstrüman ve kaynaklara erişimde güçlük çektiğini görüyoruz. Bunun arkasında da yüksek maliyetli finansal yönetim sistemlerine bütçe ayıramayan işletmelerin sağlıksız finansal verilerinin yattığını düşünüyoruz. Fincheckup.ai, KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finans çerçevesi oluşturması, rekabet avantajı elde etmesi, risk ve başarı durumlarını önceden hesap edebilmesi amacıyla tasarlanan bir risk yönetim platformu.” dedi.

"Finansal verileri demokratikleştiriyor"

Yöneticilerin işletmelerin finansallarına dair yeterli içgörüyü elde edememesinin ve finansal tablolarda yapılan hataların KOBİ’lerin kredi gibi finansal araçlara erişmesini güçleştiren unsurlar olduğunu vurgulayan Derya Sarıkayalar, “Tüm bunlar, sermaye yetersizliği, nakit dengesinin bozulması ve sürdürülebilir büyümenin yakalanamaması gibi sonuçlar doğuruyor. Müdahale edilmediği takdirde KOBİ’ler, konkordato riskiyle dahi karşılaşabiliyor. Stratejik finansal risk yönetimi ve erken uyarı sistemlerinden yararlanmak, küresel çapta ekonomik belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemde kötü senaryoları ortadan kaldırmak için finansal risk yönetimi araçları kullanmakla mümkün oluyor. Uçtan uca finansal risk yönetimi platformu Fincheckup.ai, finans mühendisliği ve istatistik bilimini harmanlayarak, KOBİ’lerin erken uyarı sistemiyle riskleri ve başarıları önceden tespit edebilmesini, nakit yönetimini iyileştirmesini, sürdürülebilir finans çerçevesi oluşturmasını ve finansal verilerin demokratikleşmesini amaçlıyor.” ifadelerini kullandı.

Finans kuruluşları da yararlanabiliyor

Uygulamanın binlerce akıllı algoritmayla geliştirildiğine dikkat çeken Derya Sarıkayalar, “Sistemde yer alan skorlama yapısı ve finansal analiz raporları sayesinde KOBİ’ler finansal kurumların risk algısı ve bakış açısıyla ilgili sonuçlara dakikalar içinde ulaşabiliyor. İşletmeler ayrıca bulundukları sektör içindeki risk durumlarını karşılaştırmalı raporlarla takip edebiliyor. KOBİ’lere hizmet veren finansal kuruluşlar da kredi talep eden müşterilerinin finansal risklerini sistem üzerinden hızlı bir şekilde analiz edebiliyor. Bu sayede KOBİ’lerin kredi talepleri daha hızlı tamamlanıyor ve finansal araçlara erişim kolaylaşıyor.” diye konuştu.

“KOBİ’lerin finansal okuryazar olmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”

Sektörde dijital bir finansal koçluk hizmeti veren bir finansal teknoloji şirketi olarak konumlandıklarının altını çizen Fincheckup.ai iş stratejisinden sorumlu ortağı Derya Sarıkayalar, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “KOBİ’ler ve finans kuruluşları arasında köprü görevi üstleniyoruz. Her iki taraf için riskleri doğru tespit etmeyi ve ihtiyaçları kolayca belirlemeyi hedefleyerek, KOBİ finansmanında sonuca giden yolu kısaltmayı amaçlıyoruz. Finans kuruluşları ve KOBİ’ler arasında veri şeffaflığını artırarak ve finansal tabloların demokratikleşmesini sağlayarak ekosistemi güçlendirmek, bunu yaparken KOBİ’lerin finansal okuryazarlığını birkaç adım ileri taşımak da hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

B2Press’in katkılarıyla...