Nef üç projeyle bahçeli ev pazarında büyüyor

26 Temmuz 2020

LEYLA İLHAN

Nef, çok katlı projelerinin yanı sıra az katlı bahçeli projeleriyle de dikkat çekiyor. İstanbul’da Nef Çekmeköy, Bodrum’da ise Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Gölköy projelerini hayata geçiren Nef, eylülde ise İstanbul’da Koruköy projesini satışa çıkarıyor. Şirket ayrıca İstanbul’da biri Beykoz biri Bodrum iki yeni proje için de çalışmalara başladı.

Bahçeli projeleri hakkında bilgi veren Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, Bodrum Yalıkavak’ta 460 metre sahile ve özel kumsala sahip Nef Reserve Yalıkavak ve yine Bodrum’da Nef Reserve Gölköy projelerinin az katlı veya villa konseptiyle hayata geçeceğini söyledi.

Her bağımsız bölümün bahçe ve terası bulunan projelerinden Yalıkavak’ı bu yaz, Gölköy’ü ise gelecek yaz teslim edileceğini söyleyen Çelik, “Nef Çekmeköy projemiz kısa katlı konutlardan 3 ayrı etap olarak planlandı. Projede, 474 konuttan oluşan Çamlıtepe ve 409 konuttan oluşan Ormantepe etaplarında satışlar tamamlandı, teslimler başladı. Projenin 3. Etabı Koruköy projemiz ise bu yıl eylül ayında satışa çıkacak” bilgisini verdi. Çelik, Nef Reserve Yalıkavak’ta satışların yüzde 65 oranında tamamlandığını, Nef Çekmeköy’de ise tüm konutlarda satışların tamamlandığını, teslimlerin başladığını kaydetti.

Bu projelerinin dışında az katlı, geniş bahçe ve teraslı iki projeleri daha olacağını açıklayan Selçuk, “Çalışmalarına başladığımız projelerden biri Beykoz’da diğeri ise Bodrum’da Hebil bölgesinde denize sıfır bir arazide olacak” dedi.

Pandemi foldhome sistemine ilgiyi artırdı

Nef keşfi olan Foldhom sisteminin tüm Nef projelerinde yer aldığını aktaran Çelik, “Katlanır ev anlamına gelen Foldhome konsepti ile, bir eve sığmayacak tüm odalar katlanarak eve dahil edilebiliyor. Foldhome sistemi, 5 bin metrekarelik bir evin sahip olabileceği özellikleri sunan mimari bir yaklaşım oluyor. 24 farklı oda konseptiyle hayata geçirilen bu mimari yaklaşım ile kişisel alanları dilediğiniz zaman evinize dahil etme olanağı sunuyor. Özellikle sosyal mesafenin önem taşıdığı bu günlerde, evinizin bulunduğu binada dilediğiniz an eve ekleyebileceğiniz bir sinema salonu, sanat odası, misafir odası olması Nef projelerine olan ilgiyi de artırıyor” dedi.

Pandemi ile bu ilginin daha arttığını söyleyen Selçuk Çelik şu değerlendirmeyi yaptı: “Evden çalışma uygulamasının artması ve otel, yurtdışı tatil imkânlarının azalması nedeniyle Bodrum gibi tatil yörelerine ilgi de artıyor. Evde daha fazla vakit geçirmeye başlanması ve birçok sektör evden çalışma modeline adapte olunması nedeniyle Foldhome’a ilgi de inanılmaz artmış durumda. Son 1 ayda yakaladığımız satış grafiği aslında Nef projelerinin yeni normal için de hazır olduğunu ortaya koyuyor.”

24 günde 267 konut sattı

0,69’a düşen konut kredi faiz kampanyasına Nef Reserve Yalıkavak, Nef Bahçelievler ve Nef Sancaktepe projeleriyle dahil olduklarını aktaran Çelik, “Özellikle 750 bin TL’lik krediyle alınabilen gayrimenkuller tabii bu dönemde daha hızlı satılıyor. Ancak bu durum genel piyasayı çok canlandırdı. Bu şekilde giderse ülkemizde nisan ve mayıs ayı konut satışlarındaki erime telafi edilip, yıl sonunda geçen yılın en az yüzde 5 üstünde bir konut satışına ulaşılabilir. Nef olarak haziranın ilk 24 gününde 267 adet satış yaptık. 1 Ocak-24 Haziran arası dönemdeki ciromuz da 326 milyon TL’yi aştı” dedi.