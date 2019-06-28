Nef'in konut teslimleri sürüyor

28 Haziran 2019

Son 4 yılda 18 proje ve 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019’da da devam ediyor.

Nef açıklamasına göre, 2019 başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan şirket, İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde de 404 konutun teslimine başladı. Nef 2019 yılının geri kalanında İnistanbul Topkapı projesinin son etabının, Nef Sancaktepe ve Nef Yalıkavak projelerinin teslimlerine başlamayı hedefliyor.

İnistanbul Topkapı projesinde 2 bin konut teslimi

Açıklamaya göre, İnistanbul Topkapı projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünün hemen karşısında, Davutpaşa metro istasyonuna 100 metre uzaklıkta yer alıyor. İnistanbul Topkapı projesinde yer alan Gala ve Lokal etaplarında bugüne kadar bin 707 adet daireyi sahiplerine teslim edilmişti. 4 etapta toplam 2 bin 698 dairenin yer aldığı projede, Hayat etabında yer alan 404 konutun teslimine de geçen günlerde başladı. Hayat etabının teslimlerinin tamamlanmasıyla İnistanbul Topkapı’da teslim edilen konut sayısı 2 binin üzerine çıkmış olacak.

"Ortalama doluluk yüzde 90’ın üzerinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, teslim edilen projelerde altıncı aydan sonra doluluk oranlarının yüzde 90’ı aştığını belirterek, "Yüksek doluluk oranlarında Nef’in marka algısı, projelerimizin lokasyonu ve mimari tasarımı ile patentli inovasyonumuz Foldhome konseptinin katkısı oldukça yüksek. Foldhome konsepti sayesinde, daire sakinlerimiz oturdukları binada yer alan müzik odası, spor salonu, oyun odası, sinema odası gibi kişiye özel 24 farklı kullanım alanından, sabit aidat ödemeden yalnızca kullanıldıkları zaman kadar bir ücret ödeyerek faydalanabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse Nef projelerinde yaşayan ev sahipleri ve kiracılar, 3 odalı evlerine, basketbol sahası, sinema odası ve misafir odası ekleyerek istedikleri zaman 6 odaya çıkarabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca, daire teslimleri sonrasın bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketlerde konut teslimi müşteri memnuniyet oranının ortalama yüzde 91 olduğunu aktardı.

"En İtibarlı" ve "En Değerli" gayrimenkul markası seçildi

Öte yandan, Marketing Türkiye tarafından ''İtibarını En Çok Artıran Marka'' ve Brand Finance tarafından "En Değerli Gayrimenkul Markası" seçilen Nef, geçen günlerde uluslararası kredi derecelendirme kurumu JCR tarafından ''yüksek seviye yatırım yapılabilir notu" olan A+ kredi notu ile derecelendirilmişti.

Şirket ayrıca ödenmiş sermayesini ise 407 milyon TL artırarak, şirket öz kaynaklarını 1 milyar TL seviyesine çıkarmıştı.