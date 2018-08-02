Nef'ten 400 milyon TL'lik sermaye artırımı

02 Ağustos 2018

Nef markası ile bilinen Timur Gayrimenkul, ödenmiş sermayesinde artırıma gitti. Şirketin ödenmiş sermayesi 52 milyon 390 bin TL iken artırım sonrası 459 milyon 174 TL’ye yükseldi. Bu artışla Nef şirket özkaynaklarını 1 milyar TL seviyesine yükseltmiş oldu.

Şirket konuya ilişkin açıklamayı Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptı.

Ödenmiş sermayesini yaklaşık yüzde 783 oranında artıran Nef, son yıllarda gayrimenkul sektöründe gerçekleşen en büyük sermaye artırımlarından birisine imza atmış oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Nef olarak, son 3 yılda 4 bin 500’ün üzerinde konut teslimi gerçekleştirirken, son 4 yıldır da konut satışlarında sektör lideri durumundayız. 2018 yılında da büyüme performansımızı sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısında 1,1 milyar TL satış cirosuna ulaşarak geçen yıla göre yüzde 40’ın üzerinde bir büyüme yakaladık” ifadelerini kullandı.