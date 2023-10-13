Nef'ten yeni yurt projesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un en yoğun öğrenci nüfusuna sahip bölgesinde geliştirilen proje, üniversite öğrencilerine konforlu bir barınma imkanı sunarken yatırımcılara da kira getirisi ve ek gelir fırsatı sunuyor.

Üniversite öğrencileri için tasarlanan modern ve konforlu bir yaşam konseptine sahip Novu, İstanbul'da gençlerin yaşam deneyimini kökten değiştiriyor. İlki 2016 yılında Merter'de hayata geçirilen Novu, yüzde 100 doluluk oranıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en büyük öğrenci nüfusuna sahip şehri İstanbul'da 2024 yılında tamamlanacak Novu Academic Residences Haliç, öğrencilere özel bir yaşam alanı sunarken, yatırımcılar için de dikkat çeken fırsatlar barındırıyor.

Proje, yaklaşık 600 öğrencinin barınma ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, yatırımcıya da aylık minimum 19 bin TL kira geliri sunma potansiyeli taşıyor.

"Hayat standardını yükseltecek kârlı proje"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Novu'nun gençlerin hayat standardını yükseltme hedefiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Novu Academic Residences Haliç'in gençlerin yaşam kalitesini yükseltmek ve yatırımcılara kârlı bir fırsat sunmak amacıyla tasarlandığını kaydeden Timur, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da 1,5 milyon civarında üniversite öğrencisi bulunuyor. Kamu ve özel yurtları topladığınızda ancak 130 bin öğrencinin barınma sağlayacağı çerçevede bir imkan söz konusu. Biz bu barınma sorununu çok önce gördüğümüz için daha önce Merter'de ilk Novu projemizle öğrencilerimize önemli ölçüde hizmet vermeye başlamıştık. Şimdi ikinci Novu projemizle, yine bu barınma sorununa çözüm sağlarken, gelirini enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılara da kira getirili bir yatırım fırsatı sunuyoruz. İstanbul gibi bir metropolde geri dönüşüm süresi konutta 21 ila 33 yıl aralığında seyrederken, bu projede ortalama 11,6 yılda geri dönüşüm söz konusu."