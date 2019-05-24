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Negmar armatörlüğe soyunuyor

Eskihisar-Tavşanlı/ Yalova hattında yolcu ve araç taşıma hizmeti sunan Negmar, uluslararası yük taşımacılığı hizmeti vermeye hazırlanıyor. Mehmet Koç, gemileri Türk tersanelerine inşa ettireceklerini vurguladı. Şirket ayrıca, Afrika’ya da feribot hizmeti başlatacak... Aysel Yücel'in haberi...

Negmar armatörlüğe soyunuyor
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