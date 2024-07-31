Nehir Beton, araç filosunu yüzde 50 genişletip sevkiyat hızını arttırdı

G belgesi ve ISO 9001:20087 Kalite Yönetim Belgesi ile hazır beton imal eden Nehir Beton, Akdeniz ve Erdemli ilçelerindeki toplam 26 bin metrekarelik alan üzerine kurulu santrallerinde saat başı 660 metreküp, mobil santralleri ile de 120 metreküp ve üzerinde beton üretimi yapıyor. Bölgesel projelerde yer aldıklarını söyleyen Nehir Beton Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sözdar Arıç, Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattının üstlenicilerinden Rönesans Holding ile Çeşmeli Kızkalesi otobanının yüklenici firmalarından Kolin İnşaat’a hazır beton tedariki sağladıklarını belirtti.

“Ürünleri denetleme mekanizmamızı güçlendiriyoruz”

Sözdar Arıç, kentteki organize sanayi bölgelerinin sayısının artması ve kentin batı bölgelerine yerleşen yabancı turistlerin talebiyle, yeni konut projelerindeki artışa hızlı yanıt vermek amacıyla, yatırımların sürdüğünü aktardı. Transmikser ve mobil pompa filosunu yüzde 50 büyüttüklerini söyleyen Arıç, Mercedes ve Ford’un Euro 6 motor teknolojisi ile piyasaya sürdüğü, çarpışma önleme ve ileri hareket bilgilendirmeleri gibi bir çok ekstra güvenlik donanımlı yeni model araçlarını bünyelerine katarak sevkiyat hızını artırdıklarına dikkat çekti. İnsan hayatını merkeze koyan bir sektörde Ar-Ge’nin taşıdığı önemin altını çizen Arıç, “Ar-Ge noktasında insan kaynağımız artırarak çimento, agrega ve kimyasal katkı malzemeleri gibi ham maddelerin test edileceği yeni cihazlar satın aldık. Bir taraftan kaliteli beton üretimine devam ederken, diğer yandan şantiyemize giren her ürünü kontrol ederek denetleme mekanizmamızı güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Kurum içi eğitimlerle kaliteyi üst noktaya taşımak istiyoruz”

Kurum içi eğitimlere de büyük önem verdiklerine değinen Sözdar Arıç, çalışanlara yönelik düzenlenen programlarla sektördeki diğer firmalardan ayrıldıklarında dikkat çekti. Arıç, betonun üretim aşaması ve uygulama arasındaki püf noktalarının anlatıldığı eğitimlerle kalite olgusunun daha üst noktalara taşımak istediklerini kaydetti. Betondaki su, çimento ve katkı maddesi miktarının öneminden söz eden Arıç, “Hava ve mevsim şartlarının da hazırlanan beton üzerinde büyük etkisi var. Verdiğimiz eğitimlerle uzman personellerimizin daima güncel bilgilere sahip olmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sağlam beton profesyonel ekiple üretilir”

Sağlıklı bir yaşamın yükseleceği her alanın temelinde üst düzey mimarlık bilgisi olmasının gerektiğini ifade eden Sözdar Arıç, sağlam betonun profesyonel bir ekiple üretilebileceğini, usta ellerde ferah yaşam alanları oluşturulabileceğini dile getirdi. Arıç, bu anlamda güvenilirlik ilkesini her şeyin üzerinde tutarak, en değerli sermayenin insan kaynağı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.