Nehir Beton, “beton hafızası” ile öne çıkıyor

Nehir Beton, Mersin’de bulu­nan Akdeniz ve Erdemli’deki top­lam 26 bin metrekarelik alan üze­rine kurulu üç santralinde saatte 660 metreküplük üretim kapasi­tesine sahip. Ayrıca Türkiye ve Irak’taki mobil santralleri saye­sinde, farklı coğrafyalarda büyük ölçekli projelere tedarik sağla­yabiliyor. Firma; Rönesans Hol­ding’in üstlendiği Mersin-Ada­na-Gaziantep hızlı tren hattı ve Kolin İnşaat tarafından yürütü­len Çeşmeli-Kızkalesi Otoyo­lu gibi projelerde de aktif rol alı­yor.

Nehir Beton Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sözdar Arıç, Ar-Ge odaklı çalışmalarının sek­törde fark yarattığını belirterek, “Akışkanlık, katkı oranı, agrega boyutu gibi birçok değişkeni sü­rekli kontrol altında tutuyoruz. Kurduğumuz beton hafızasıyla, özel taleplere kısa sürede cevap verebiliyor; her yapının ihtiyacı­na özel üretim gerçekleştirebili­yoruz. Üretemeyeceğimiz beton çeşidi yok.” dedi.

“Kalite tesadüf değil, aslında standarttır”

Sözdar Arıç, kaliteli beton üre­timinin ilk temelinin kaliteli hammadde olduğuna dikkat çe­kerek, agrega, çimento ve katkı maddelerinin üretime alınmadan önce titizlikle denetlendiğini söy­ledi. Arıç, “Kalitesiz hammaddey­le üretim yapmamız mümkün de­ğil. Bu anlayış, Nehir Beton’u böl­gede en çok tercih edilen marka haline getirdi” dedi. Üretim ka­dar insan kaynağına da yatırım yaptıklarına atıfta bulunan Arıç, beton üretimi ve uygulamasına dair detayların kurum içi eğitim programlarıyla personele dü­zenli olarak aktarıldığını belir­terek, “Beton karışımındaki su, çimento ve katkı maddelerinin oranı kadar, hava koşullarının da büyük etkisi var. Bu değişkenlere hâkim olmak için sürekli eğitim şart. Sağlıklı yapılar için sağlık­lı bilgi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Firma olarak yeni projelerdeki talep artışını öngörerek araç par­kurunu da güçlendirdiklerini de dile getiren Arıç, “Kısa süre önce Putzmeister, Schwing ve Junjin marka mobil pompalarla araç fi­lomuzu genişlettik. Talep artar­sa, üretim kapasitemizi artırma­ya da hazırız” diyerek büyümeye ne kadar açık olduklarını kaydetti: “Sağlam temellere imza atıyoruz” sloganıyla yola çıkan Nehir Beton, sadece bugünü değil, gelecek ne­silleri de düşünerek üretim yapı­yor. “Amacımız sadece beton üret­mek değil; güvenli, sürdürülebilir ve estetik yapılara hayat vermek” diyen Arıç, yapı sektöründe güve­nin temsilcisi olmayı sürdürecek­lerini sözlerine ekledi.