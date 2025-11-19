Nehir Beton, “beton hafızası” ile öne çıkıyor
Kaliteyi ve sürdürülebilirliği üretimin merkezine yerleştiren Nehir Beton, yalnızca güçlü üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda sektöre kazandırdığı yenilikçi “beton hafızası” yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Betonun bileşiminden performansına kadar tüm verileri dijital ortamda kayıt altına alan firma, her projeye özel reçetelerle izlenebilir, dayanıklı ve çevreye duyarlı çözümler sunuyor.
Nehir Beton, Mersin’de bulunan Akdeniz ve Erdemli’deki toplam 26 bin metrekarelik alan üzerine kurulu üç santralinde saatte 660 metreküplük üretim kapasitesine sahip. Ayrıca Türkiye ve Irak’taki mobil santralleri sayesinde, farklı coğrafyalarda büyük ölçekli projelere tedarik sağlayabiliyor. Firma; Rönesans Holding’in üstlendiği Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı ve Kolin İnşaat tarafından yürütülen Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu gibi projelerde de aktif rol alıyor.
Nehir Beton Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sözdar Arıç, Ar-Ge odaklı çalışmalarının sektörde fark yarattığını belirterek, “Akışkanlık, katkı oranı, agrega boyutu gibi birçok değişkeni sürekli kontrol altında tutuyoruz. Kurduğumuz beton hafızasıyla, özel taleplere kısa sürede cevap verebiliyor; her yapının ihtiyacına özel üretim gerçekleştirebiliyoruz. Üretemeyeceğimiz beton çeşidi yok.” dedi.
“Kalite tesadüf değil, aslında standarttır”
Sözdar Arıç, kaliteli beton üretiminin ilk temelinin kaliteli hammadde olduğuna dikkat çekerek, agrega, çimento ve katkı maddelerinin üretime alınmadan önce titizlikle denetlendiğini söyledi. Arıç, “Kalitesiz hammaddeyle üretim yapmamız mümkün değil. Bu anlayış, Nehir Beton’u bölgede en çok tercih edilen marka haline getirdi” dedi. Üretim kadar insan kaynağına da yatırım yaptıklarına atıfta bulunan Arıç, beton üretimi ve uygulamasına dair detayların kurum içi eğitim programlarıyla personele düzenli olarak aktarıldığını belirterek, “Beton karışımındaki su, çimento ve katkı maddelerinin oranı kadar, hava koşullarının da büyük etkisi var. Bu değişkenlere hâkim olmak için sürekli eğitim şart. Sağlıklı yapılar için sağlıklı bilgi gerekiyor” açıklamasında bulundu.
Firma olarak yeni projelerdeki talep artışını öngörerek araç parkurunu da güçlendirdiklerini de dile getiren Arıç, “Kısa süre önce Putzmeister, Schwing ve Junjin marka mobil pompalarla araç filomuzu genişlettik. Talep artarsa, üretim kapasitemizi artırmaya da hazırız” diyerek büyümeye ne kadar açık olduklarını kaydetti: “Sağlam temellere imza atıyoruz” sloganıyla yola çıkan Nehir Beton, sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek üretim yapıyor. “Amacımız sadece beton üretmek değil; güvenli, sürdürülebilir ve estetik yapılara hayat vermek” diyen Arıç, yapı sektöründe güvenin temsilcisi olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.