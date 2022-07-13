Neredekal CMO’su Ünsal: Sosyal medya yeni seyahat rehberi oldu

Neredekal.com CMO’su Betül Konuralp Ünsal, yaz sıcaklarının hissedildiği bu dönemde, sosyal medyanın tatil planlamalarında önemli bir ağırlığa sahip olduğunu söyledi.

Ünsal, başta Instagram olmak üzere tüm sosyal medya kanallarında tatil içeriklerine ilginin çok yoğun olduğunu belirterek, “Türkiye'nin tatil ve konaklama rehberi Neredekal.com'un takipçileri, paylaştığımız keşif önerileri gönderilerinin altına arkadaşlarını etiketleyerek bizim sosyal medya hesaplarımızda anlık tatil planı yapıyor ya da bize mesaj atarak gitmeyi düşündükleri bölgelerde konaklama önerisi sorup hızla kararlarını netleştiriyor. 500 binin üzerinde takipçiye sahip olduğumuz Instagram'da bu samimiyeti ve etkileşimi yakaladığımız için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

"Gençler bungalov, 35 yaş üstü otel tatilini tercih ediyor"

Sosyal medya kanallarında yaş gruplarının ilgi alanlarının farklılaştığını ve turizmde başarı anahtarının bu kitlelere uygun özel içerikler hazırlamaktan geçtiğini vurgulayan Ünsal, 35 yaş altındakilerin Instagram’ı, 35 yaş üstündekilerin ise Facebook’u daha çok tercih ettiğini söyledi. Yaptıkları sosyal medya anketinin sonuçlarını açıklayan Ünsal, “Instagram kullanıcıları, Kurban Bayramı için tatil planı yaparken, Facebook ve Twitter takipçileri ise aile ziyareti düşünüyor. Instagram ve Twitter takipçileri Ege’de bungalov, Facebook’takiler ise Akdeniz’de otel tatilini tercih ediyor. Tüm takipçilerin ortak tercihi ise Fethiye. Konaklamada haziran ayında öne çıkan ilk 4 turizm destinasyonunda ise Selimiye, Alaçatı, Antalya ve Balıkesir yer alıyor.” dedi.

"Yabancı turistler İzmir, İstanbul, Antalya ve Kapadokya’ya ilgi gösteriyor"

Neredekal.com’un Pinterest’teki içeriklerinin eriştiği 4 kişiden 3’ünün (yüzde 76) Türkiye dışından olduğunu bildiren CMO Betül Konuralp Ünsal, "Rusya, Amerika, Almanya ve İtalya’daki kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu takipçilerin yüzde 79’unun kadın olduğunu görüyoruz. Pinterest kullanıcılarının odağı da İzmir, İstanbul ve Antalya’nın yanı sıra Kapadokya’da yoğunlaşıyor.” diye konuştu. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest gibi kanallarda toplam 700 bin takipçiye sahip olduklarını söyleyen Ünsal şunları kaydetti: “Brandverse Awards’un ‘SocialBrands Veri Analitiği’ kategorisinde tur şirketi olarak Altın Ödül’e layık görüldük. Neredekal.com CEO’su Gökhan Sivrikaya ile birlikte aldığımız bu ödül, turizm sektöründe sosyal medyayı en etkin kullanan marka olduğumuzun da bir göstergesi.”

"Ege ve Akdeniz’i Safranbolu izliyor"

SocialBrands verilerine göre, Türkiye genelinde sosyal medya hesapları incelenen 50 bin marka arasında haziran ayında 23. sırada yer aldıklarına dikkat çeken Ünsal, takipçilerinin tatil tercihleriyle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Instagram’daki takipçilerimizin en yoğun ilgi gösterdikleri destinasyonların ilk sırasında Fethiye’deki Kalemya Koyu yer alıyor. Ege’nin incisi İzmir’in Dikili ilçesindeki Bademli Köyü ise bu yıl tatilcilerin radarına takılanların ikinci sırasında. Antalya’daki Mağaralı Koy, Akyaka’daki Kadın Azmağı Akvaryumu’nun yanı sıra Safranbolu’nun Eski Çarşısı da rağbet gören turizm noktaları arasında.”

B2Press’in katkılarıyla...