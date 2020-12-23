Nero, COVID-19’a karşı havayı temizleyen ürün geliştirdi

Savunma sanayi sektörüne yönelik tasarım ve üretim faaliyetleri yürüten Nero Endüstri, Ar-Ge biriminde geliştirdiği hava ve yüzey dezenfektan sistemini Ukrayna, Romanya, Hindistan, Malezya ve Bangladeş’e ihraç etmeye başladı.

Şirket, virüs, bakteri ve küf mantarı gibi hastalığa yol açan organizmalara yönelik hava ve yüzey dezenfektan sistemi Virüs Safe’e gelen yoğun talep üzerine, çok sayıda ilde bayilik görüşmelerini sürdürüyor.

COVID-19’un salgın hale gelmesiyle birlikte Ar-Ge merkezinde çalışmalara başladıklarını belirten NERO Endüstri Genel Müdürü Gökhan Taşdeviren, “Çalıştığımız ofislerde, kliniklerde, okullarda sınıflarda, restoranlar gibi insanların mesafe kurallarına uysa da görece olarak kalabalık ortamlarda virüs, bakteri ve küf mantarları gibi hastalığa yol açan organizmalar sağlımızı tehdit ediyor. Ar-Ge merkezinde geliştirdiğimiz ürün, ortamı bu organizmalardan arındırıyor” dedi.

Virüs Safe’in temelde bir hava ve yüzey dezenfektan sistemi olduğunu aktaran Taşdeviren, bunun çalışma prensibini şöyle anlattı:

“Havadaki su moleküllerini parçalayarak, parçalanan hidrojen ve oksijen moleküllerini ortama iyonize edilmiş şekilde gönderir. Ortamdaki pozitif yüklü hidrojen ve negatif yüklü oksijen iyonları ters yüklerin çekim kuvveti sayesinde pozitif veya negatif yüke sahip olan mikroorganizmalara tutunur ve tutunduğu bölgede OH (hidroksil) iyonu oluşturarak mikroorganizmaların en zayıf yerinden bir Hidrojen atomunu koparıp tekrar H2O yani su haline döndürür”

Cihazın, doğada bulunan bitkilerin yaptığı fotosentezi, içinde bulundurduğu elektronik donanım yardımı ile yaptığı bilgisini veren Gökhan Taşdeviren,

“Ofis, okul, hastane gibi çalışma ve yaşam alanlarında kullanılabildiği gibi; özel olarak üretilen modüler yapısı sayesinde binek araçlara ve toplu taşıma araçlarına da entegre edilmektedir” diye konuştu.

Bir filtre olmayan Virüssafe’in iyonizer teknolojisi sayesinde, bulunduğu ortamda insanları ve hayvanları bir kalkan gibi sarmakta ve koruduğunu belirten Taşdeviren, “Kapalı alanlardaki virüs ( Grip Kaynaklı tüm salgın hastalıklarda görünen virüs tiplerini %99 ) bakteri ,toz, küf, mantar, sigara ve ter vb. kötü kokuları, polen, spor bakterileri ve zararlı mikroorganizmaları yüzde 99’a kadar yok eder” dedi.

Ürünün bakteri ve virüsler üzerindeki etkisini, İstanbul Üniversitesi dahil laboratuvar ortamlarında test ettiklerinin altını çizen Gökhan Taşdeviren,

“Çeşitli bakterilerin olduğu kapalı bir kabinde bir saat içerisinde Virüs Safe ürünümüzün bakterileri yüzde 99’a kadar inaktif hale getirdiği belgelenmiştir. Bu laboratuvar test sonucu bir saatlik bir süreyi kapsamaktadır. Oysa Virüs Safe’i kullanan müşteriler bulundukları oda ve salonlarda çalıştıkları sürece ürünü çalıştıracakları için bu virüs ve bakterilere maruz kalmayacaklardır” ifadelerini kullandı.

Ürüne yönelik özellikle tatil köyü, otel, okul, klinik, veteriner kliniği, ofis gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerlerden geldiğini belirten Taşdeviren, talepler üzerine illerde bayilik vermeye başladıklarını söyledi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Adana, Antalya, Kayseri başta olmak üzere birçok ilde bayilik görüşmeleri yaptıklarını anlatan Gökhan Taşdeviren, sistemin enerji sarfiyatının 2 ampul kadar olduğunu vurguladı.