Nesine'den yasadışı bahis soruşturması iddialara yanıt

Nesine isimli bahis platformunun sahibi olan D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., bazı medya kuruluşlarında çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.

Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen herhangi bir soruşturma veya operasyon bulunmadığını belirtti.

“Hakkımızda yürütülen bir soruşturma bulunmamaktadır”

Şirketin kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“21 Ekim 2025 tarihinde, bazı basın yayın organlarında yer alan ve şirketimiz dahil bazı kripto varlık, ödeme sistemi ve yasal bahis platformlarına, yasadışı bahis operasyonu yapıldığına dair ifadeler içeren asılsız haberlere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapılma zorunluluğu doğmuştur.

Söz konusu haberlerde iddia ve ifade edilenin aksine D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. unvanı ile anılan şirketimize yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü herhangi bir soruşturma veya operasyon bulunmamaktadır.”

“Şirketimiz mevzuata uygun faaliyet göstermektedir”

Açıklamada, şirketin yaklaşık 20 yıldır Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu ve Milli Piyango İdaresi tarafından verilen lisanslar kapsamında yasal olarak faaliyet gösterdiği vurgulandı:

“Şirketimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız hakkında herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Asılsız ve itibar sarsıcı haberlerle ilgili olarak gerekli tüm yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına düzeltme yapılmasını önemle rica ederiz.”