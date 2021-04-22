Nesquik, kağıt pipete geçişini tamamladı

Nestlé Türkiye markası Nesquik, nisan ayı itibariyle tüm ambalajlarındaki plastik pipetleri kağıt pipetler ile değiştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, yıllık yaklaşık 40 milyon adet plastik pipetin kullanımına son verildiğini belirtilirken, Nesquik süt ürünlerinin tamamının kağıt pipetle tüketiciye sunulacağı ifade edildi. Açıklamada, kullanılan kağıt pipetlerin yalnızca Orman Yönetimi Konseyi (FSC) sertifikalı üreticilerden, kimyasal işleme maruz bırakılmadan doğada çözünebilen ağaç selülozu kullanılarak tedarik edileceği belirtildi.

"Sürdürülebilir bir dünya için çocuklara ilham veriyoruz"

Nestlé Türkiye Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Buse Aksu Özgen, çocuklara daha yaşanabilir bir gelecek sunabilmek için bugünden harekete geçmek gerektiğini ifade ederek “Nesquik markası olarak 2019 itibariyle piyasaya sürdüğümüz Laktozsuz ve Şeker İlavesiz sütlerimizin ardından şimdi de plastik pipetlerimizi kağıda çeviriyoruz. Türkiye’nin en sevilen çocuk markalarından biri olmanın sorumluluğuyla, çocuklarımıza sütü sevdirirken doğayı da sevip korumaları yönünde farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Özgen, "Kağıt pipetli ürünlerimiz ile sürdürülebilir bir dünya için çocuklara iyi tercihler yapmaları yönünde, ilham vermeyi hedefliyoruz. Onlara daha yaşanabilir bir gelecek sunabilmek için bugünden harekete geçmek gerektiğine inanıyor, Nestlé’nin küresel taahhütleri doğrultusunda, inovasyonu rehber alarak hızla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.