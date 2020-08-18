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Nestle, ABD’li IM HealthScience’ı satın alıyor

Nestle, sindirim ve uyku problemlerine yönelik besinsel ürünler üreten ABD merkezli IM HealthScience'yı satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Nestle, ABD’li IM HealthScience’ı satın alıyor
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İsviçre merkezli Nestle, ABD'li IM HealthScience'yı satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Nestle tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın finansal içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve Kanada’da satılan IM HealthScience ürünlerinin, firmanın Nestle’ye geçmesinin ardından diğer ülke pazarlarına da gireceği belirtildi.

Açıklamada, IM HealthScience’ın 2013’de kurulduğu ve sindirim sorunu ve uyku bozukluğu tedavisine yardımcı olacak ürünler sattığı bilgisi verildi.

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